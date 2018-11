Ve východní části republiky hrozí až do středečního dopoledne ledovka

12:03 , aktualizováno 12:03

Meteorologové varují před ledovkou. Ta by se měla ve východní části Česka vyskytovat od úterního odpoledne do středečního rána. Na pozoru by se měli mít především řidiči a chodci. Hrozí dopravní nehody i zranění na kluzkých chodnících. Výstraha ČHMÚ platí pro většinu území Moravy, Slezsko a také ve východní Čechách.