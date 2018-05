Léčitelé mají vést zdravotní dokumentaci, aby se klienti mohli bránit

Po odvysílání dokumentu Infiltrace České televize, kde se hovoří o psychosomatickém centru Aktip, se do veřejné diskuze opět dostalo téma léčitelství. Lidé sdílí své zkušenosti spojené nejen s léčbou ve zmíněném centru, ale i s dalšími šarlatány.

Zřejmě i proto většina oslovených poslanců uvítá kontrolu, kterou chystá ministerstvo zdravotnictví v podobě zákona o léčitelství.

„Chceme dostat léčitele pod kontrolu a připravujeme zákon o léčitelství,“ řekl iDNES.cz ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) s tím, že zatím je to pracovní verze. Upřesnil, že v zákoně by mělo být specifikováno, kdo bude léčitelské služby poskytovat a že bude registrovaný.



Lidé se dnes nemají jak před léčiteli bránit

„V zákoně bude podmínka, aby léčitel vedl dokumentaci. Dnes žádnou takovou pomínku nemá. Když bude provádět nějaké úkony, tak je bude i evidovat a bude jasné, co svému klientovi prováděl. Klient by pak mohl dokumentaci využít v případě obrany. Dnes žádná taková povinnost není,“ uvedl Vojtěch.



Pokud by léčitel člověka poškodil na zdraví, tak by pak svoji zdravotní kartu mohl použít u soudu jako důkaz. První verze zákona by měla být hotová do konce června. Do Sněmovny by se zákon mohl dostat do konce roku.

Ministr zdravotnictví věří, že by pro zákon získal podporu napříč politickým spektrem. „Je to taková šedá zóna, která zatím není nijak evidována nebo regulována a i na případech v médiích vídíme, že regulace je na místě,“ podotkl Vojtěch.

Pokus postavit léčitele mimo zákon nevyšel

Chránit pacienty před podvodnými léčiteli chtěl i někdejší ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD). Poté, co na ministerstvu zdravotnictví shromáždil podněty od lidí, kteří měli negativní zkušenosti s šarlatány, chtěl je postavit mimo zákon. Respektive chtěl, aby na ministerstvu spravedlnosti na léčitele mysleli v úpravě trestního řádu. Podle Vojtěcha to ale není správná cesta.



„Jako právníkovi mi nepřijde šťastné dávat do trestního zákoníku nějakou novou skutkovou podstatu trestného činu,“ okomentoval tuto možnost Vojtěch. Připomněl, že už v současnosti existuje trestný čin podvodu, který mohou poškození využít.

Podobně tehdy smýšlel i resort spravedlnosti, který Němečkův návrh do novely trestního zákonu nevčlenil i z toho důvodu, že pojem léčitel byl velice neurčitě formulovaný.

„Říct, kdo je podvodný léčitel a kdo není podvodný léčitel je velice složité. Jsou to alternativní metody, které lidé na základě svobodné volby využívají. Chceme pouze ochránit klienty, aby existovala zdravotnická dokumentace, kterou léčitel bude vést a člověk by se pak případně mohl bránit. Vytvářet nový trestný čin mi přijde dost kostrbaté,“ uzavřel celou věc Vojtěch.

Kontrolu léčitelů by uvítali i poslanci. Například místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví a lékař Vít Kaňkovský (KDU-ČSL) ze své praxe zná případy, kdy léčitelé odrazovali onkologicky nemocné pacienty od klasické léčby a tím jim ještě zhoršili zdravotní stav. „Setkáváme se s tím, že zneužívají důvěry pacientů, kteří jsou ve špatném zdravotním stavu. Náš názor je, že je potřeba přemýšlet o legislativním řešením, které by léčitele kontrolovalo,“ zmínil Kaňkovský.

Sám by byl rád za rejstřík léčitelů, aby bylo zřejmé, jací lidé v alternativním způsobu léčby působí. Také by zavedl systém kontroly a případné sankce pro případ porušení pravidel. „Spíš bych šel cestou samostatného zákona, který by nastavil kontrolu alternativních způsobů léčby,“ upřesnil Kaňkovský. Uvítal, že se přípravy zákona ujalo ministerstvo zdravotnictví a věří, že jak výbor pro zdravotnictví, tak lidovečtí poslanci by kontrolu léčitelů podpořili.

Válek: Když berou peníze, tak je to profese jako každá jiná

Kontrolovat léčitele legislativou by chtěl i poslanec TOP 09 Vlastimil Válek. Vychází z předpokladu, že ve chvíli, kdy léčitel chce za poskytování svých služeb peníze, tak je to profese jako každá jiná a měla by proto být regulovaná. „Je nesmyslné, aby legislativa pro léčitele, což je v podstatě v mnoha případech postavené na víře, tak aby byla stejná jako pro jakékoli jiné obory postavené na vědě nebo medicíně,“ řekl iDNES.cz Válek.

Vadí mu, že pokud se léčiteli něco nepovede, tak za své činy nenese žádnou odpovědnost. „Léčitelství tvrdí, že je postavené na vědeckých základech, které nejsou objeveny. Léčitel musí garantovat, že použitá metoda pacienty vyléčí nebo že vyléčí určité množství pacientů. Pokud tyto výsledky nemá, tak musí být postižen,“ dodal.

Lékař a poslanec Bohuslav Svoboda (ODS) souhlasí s tím, že zákon o léčitelích je nutný. „Doteď je to oblast, v níž se vyvíjí činnost, která může lidi závažně poškodit a musí za to nést odpovědnost. To je obecné pravidlo,“ řekl iDNES.cz Svoboda.



Po regulaci léčitelů volá i další lékař ve Sněmovně Rostislav Vyzula (ANO). „Komplexní zákon o léčitelství je správnou cestou. Všichni kolem nás v Evropě nějaký takový zákon mají. Je tam potřeba regulace, poněvadž je to obchod s falešnou nadějí a tím pádem je potřeba tomu nějak zamezit,“ uvedl Vyzula. „Lidé, kteří jsou nemocní, jsou v zoufalé situaci, jsou zneužíváni alternativními nesmyslnými metodami, které je stojí šíleně moc peněz,“ dodal.



SPD si chce nechat zpracovat odborný posudek

Poslankyně Alena Gajdůšková (ČSSD) také souhlasí s regulací léčitelů. Podle ní je potřeba „oddělit zrno od plev“. Poukázala také na německou legislativu, kde léčitelé musí projít zkouškami a prokázat svoje schopnosti. „Má to nějaké mantinely. Jsem přesvědčená, že by bylo dobře něco podobného udělat i v Česku,“ zmínila Gajdůšková s tím, že je ráda, že návrh připravuje ministerstvo zdravotnictví, které má podle ní lepší možnosti než jednotliví poslanci. Nicméně kdyby zákon na kontrolu léčitelů nakonec nevznikl, tak by se chopila iniciativy sama.

Příliš jasno zatím nemají poslanci z řad SPD. Jak iDNES.cz řekl místopředseda hnutí Radim Fiala první se musí seznámit s přesným zněním zákona. „Víme o tom, že někteří léčitelé nejsou žádní léčitelé, ale uvidíme, co v té regulaci bude. Neodmítáme to, ale potřebujeme znát to znění,“ uvedl Fiala. Hnutí by si pak podle něj nechalo zpracovat odborný posudek na danou problematiku.

Jasno nemají ani piráti. Jak iDNES.cz řekla členka zdravotního výboru z jejich řad Olga Richterová první se na klubu musí dohodnout na jednotném stanovisku.

„Jako KSČM jsme o tom ještě nehovořili, ale vnímáme nějakou realitu a praxi a musím říci, že i naši občané jsou rozdělení. Jedna skupina občanů bude říkat, že léčitelé jsou odborníci na svém místě, druhá skupina pak bude mít léčitelství se zneužíváním pacientů,“ řekla iDNES.cz poslankyně Hana Aulická-Jírovcová (KSČM). Dodala, že v rámci klubu neřešili, že by sami v této věci vyvíjeli nějakou iniciativu.