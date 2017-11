Le Penová přišla o imunitu, hrozí jí stíhání za tweety o zvěrstvu IS

V roce 2015 novinář francouzské televize Jean-Jacques Bourdin přirovnal Národní frontu k Islámskému státu. To lídryni strany namíchlo a na Twitteru zveřejnila fotografie popraveného amerického novináře Jamese Foleyho, včetně uříznuté hlavy. Le Penová tím chtěla demonstrovat nevhodnost paralely mezi Národní frontou a IS, uvedly New York Times.

Za zveřejnění fotografií, které zobrazují násilí, hrozí podle agentury AP až tři roky za mřížemi a pokuta ve výši 75 000 eur, v přepočtu přes 1,9 milionu korun. Francouzské orgány sice ihned zahájily vyšetřování, Le Penovou ale chránila imunita, kterou měla jako členka Evropského parlamentu.

Tu europoslanci letos v březnu na žádost francouzské justice částečně zrušili. „Jsem poslankyně, mou úlohou je odsuzovat Islámský stát,“ řekla tehdy před hlasováním Le Penová.

Radikální politička sice imunita znovu získala po zvolení do Národního shromáždění, ve čtvrtek ji ale její kolegové odňali. Nic tak již nebrání stíhá Le Penové.

„Postavení zákonodárce by nemělo představovat překážku řádného fungování justice,“ řekl François de Rugy, předseda francouzského parlamentu televizi France Info. Le Penová již dříve označila tyto kroky za politicky motivované.

Le Penová patří k vášnivým uživatelům Twitteru.