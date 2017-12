Divoce rostoucí lanýž na střešní zahradě hotelu v Paříži vyvolal senzaci

Cena aromatické houby se v poslední době zdvojnásobila a kilogram přijde až na pět tisíc eur (přibližně 129 tisíc korun), připomněla BBC.



Podle odborníků z pařížského Muzea přírodní historie je pozoruhodné, že lanýž byl nalezen tak daleko od svého přirozeného místa výskytu. „Nález divoce rostoucího lanýže je nádherným důkazem toho, že střešní zahrady a zelené střechy v sobě mají obrovský potenciál pro podporu biodiverzity ve městech,“ uvedlo muzeum, jež se o objev vzácné houby zasloužilo.

Výzkumník Frédéric Madre agentuře AFP řekl, že před tím, než lanýž o hmotnosti 21 gramů předal do laboratoře na rozbor, jen stěží odolal tomu, aby jej ochutnal. „Nález prokazuje, že by se to mohlo opakovat a že na pařížských střechách se dají lanýže pěstovat,“ řekl AFP mykolog Marc-André Selosse.

Francouzská metropole se snaží rozšířit městské zahradničení. V následujících dvou letech zde má na střechách kancelářských budov a na dalších místech vzniknout 40,5 hektarů zahrádek.