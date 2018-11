Jsou jako rakovina. Policie vyšetřuje labouristy kvůli antisemitismu

Londýnská metropolitní policie v září obdržela složku dokumentů obsahující detailní popis antisemitských výroků některých členů labouristické strany. Jejich autory bude vyšetřovat z páchání zločinů z nenávisti, uvedla v pátek agentura Reuters.

„Obsah dokumentů byl prozkoumaný odborníky. Kriminální vyšetřování jsme zahájili na základě některých tvrzení, které jsme v nich nalezli,“ uvedla šéfka britské policie Cressida Dicková. Upřesnila, že zločiny byly spáchány na internetu.

Podle britského rádia LBC pochází složka důkazů z nitra samotné labouristické strany. Údajně jde o úředníky vypracovanou dokumentaci celkem 45 antisemitsky motivovaných incidentů spáchaných jednotlivými labouristy. Složku předal neznámý člověk do rukou zaměstnanců LBC, kteří ji odevzdali na policii.

List The Independent z dokumentů citoval příklad, kdy labouristický radní vyjádřil přání seslat „deset let pekla“ na dítě, které nazval „židovským chlapcem“. Další členové strany označovali na sociálních sítích židy za „ďábly“ nebo „rakovinu, které je třeba se zbavit“. Jeden labourista dokonce napsal „Nepotřebujeme plynové komory, plyn je drahý,“ a dodal, že by pro židy bylo „ideální destinací“ Rudé moře.

Podle odhadu bývalého vyšetřovatele pro zločiny z nenávisti Marka Chisthyho se z 45 zdokumentovaných příspěvků kvalifikuje jako trestný čin nejméně sedmnáct.

Stáváme se antisemitskou silou, obávají se labouristé

Policejní vyšetřování je vyvrcholením dlouhodobé kritiky, které labouristé za antisemitismus čelí. Jejich vůdce Jeremy Corbyn je hlasitým odpůrcem Izraele za jeho politiku vůči Palestincům. Kritizují ho za to, že se ke stížnostem na antisemitismus ve své straně staví vlažně.



Corbyn v červenci dosadil na pozici stínové ministryně za ženská práva a rovné příležitosti Naz Shahovou, kterou dříve krátkodobě vyloučili ze strany za antisemitské příspěvky a necitlivost k obětem sexuálního násilí.

Samotný Corbyn čelí nařčení z antisemitismu za šest let staré pochvalné vyjádření o graffiti zobrazující židy, jak hrají Monopoly na zádech chudých. V roce 2010 zase přirovnal izraelskou blokádu Pásma Gazy k obléhání Leningradu a Stalingradu nacistickým Německem.

Na konci srpna pak jeden z nejdéle sloužících labouristických zákonodárců Frank Field v otevřeném dopise uvedl, že stranické špičky se stávají „antisemitskou silou“.

„Vedení nepodniká žádné podstatné kroky, které by na tuto erozi našich základních hodnot reagovaly. Rmoutí mne, když říkám, že jsme stále více vnímáni jako rasistická strana,“ napsal Field.