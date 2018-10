Obrana nakoupí nové letouny L-39NG z Aera. Budou sloužit pro výcvik

„Ministerstvo obrany a armáda má o tyto letouny zájem, už probíhají samozřejmě jednání a budeme letouny pořizovat. Zatím je to v kusech dva plus dva a poté možná následně další dva, takže celkově šest kusů,“ oznámil ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) na veletrhu Future Force Forum v Praze.

Armáda dosud používá k výcviku několik strojů L-39 Albatros. Vzdušné síly mají „papírově“ ještě šest těchto strojů a dalších sedm letounů provozuje Centrum leteckého výcviku v Pardubicích.



První generaci L-39 lze přitom označit za vůbec nejúspěšnější proudový cvičný letoun světa. V Aeru od konce šedesátých let vyrobili přes tři tisíce strojů Albatros, zhruba 650 jich stále létá. Letoun sloužil v šedesátce zemí. Používá je i řada špičkových akrobatických týmů.

Letoun nové generace má větší dolet, lepší aerodynamické vlastnosti a je vybaven moderní technikou. Podzvukový stroj je koncipován jako lehký proudový cvičný letoun schopný plnit i roli lehkého bitevníku.

Novinka vychází z původní aerodynamické koncepce, ale je vybavena moderními přístroji a novou pohonnou jednotkou. Nový motor FJ44-4M má o polovinu nižší spotřebu a oproti původní L-39 bude stroj také lehčí. Část dílů je vyrobena z kompozitních materiálů.

Zásadním rozdílem je větší sklopení roviny kabiny pilotů. Umožňuje zadnímu pilotovi důležitý výhled. Trup letounu L-39NG se skládá z celkem 3 365 dílů. Asi 90 procent z nich je zbrusu nových. Pouhá desetina je tak převzata od jeho předchůdce.



Nová je špička stroje, která je výrazně kratší. Nově bylo při konstrukci také využito takzvaného mokrého křídla. To znamená, že palivo je přímo uvnitř křídla a odpadají tak nádrže na koncích křídel.

Vývoj přímého nástupce legendárního stroje Albatros trval deset let a stál přes miliardu korun. Firma už má i s požadavkem českého ministerstva obrany objednávky na zhruba 40 kusů.

„Podpora domácího obranného průmyslu je jednou z mých priorit. České firmy zapojujeme do armádních akvizic v maximální možné míře,“ uvedl Metnar na veletrhu. Už dříve avizoval, že by smlouva na pořízení až šesti strojů L-39NG mohla být podepsána do konce letošního roku.