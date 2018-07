Policie nenašla důkaz, že byl kybernůž koupený za Němečka předražený

Kybernůž se v USA i v Evropě prodával v roce 2009 za cenu 60 až 110 milionů korun, ostravská nemocnice za něj zaplatila 200 milionů korun. V té době ji vedl pozdější ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

V říjnu 2015 detektivové zabavili téměř devět milionů korun, které údajně ze zakázky odtekly a skončily na bankovních kontech firem, které se zakázkou na kybernůž neměly nic společného. Minulý rok na jaře pak v souvislosti s případem obvinili dva lidi. Nákup byl podle jejich závěrů předražený o 65 milionů.

Podle zjiště MF DNES nyní policie kauzu sama odložila. Již podruhé. Podle zdroje redakce, který je obeznámený s průběhem vyšetřování, se nepodařilo prokázat takzvaný zdrojový trestný čin – tedy to, že kybernůž byl skutečně předražený. A za praní špinavých peněz nelze nikoho stíhat, aniž by policisté prokázali, že pocházejí z trestného činu. Policie tak bude muset vrátit i zmíněných devět milionů korun, které zabavila. Případ se na stůl vyšetřovatelů z moravskoslezské hospodářské kriminálky vrátil poté, co v roce 2014 podalo ve věci trestní oznámení ministerstvo financí. Tehdy jej vedl Andrej Babiš a Svatopluk Němeček, který se po konci v ministerském křesle do vedení ostravské nemocnice nakrátko vrátil, interpretoval věc jako snahu o jeho „poblití“.

Babišova nástupkyně Alena Schillerová MF DNES řekla, že se ministerstvo snažilo, aby policie ve vyšetřování pokračovala. „Podali jsme opravný prostředek proti usnesení policejního orgánu o odložení věci. Tato stížnost byla státním zástupcem zamítnuta,“ uvedla ministryně s tím, že resort zvažuje zbývající možnosti, které mu právní řád dovoluje.

Premiér Babiš, který nákup kybernože často uváděl jako příklad tunelování v českém zdravotnictví, napsal, že ho závěr policie „netěší“. Vzhledem ke snaze ministerstva financí policejní rozhodnutí zvrátit však tvrdí, že se „nemusí v této věci jednat o poslední slovo“. Exministr Němeček na dotaz MF DNES neodpověděl stejně jako státní zástupce Jaroslav Jurka, který na vyšetřování dohlížel.

Na poslední chvíli

Nákup přístroje provázely pochybnosti už od počátku.

Obchod schválila vláda Mirka Topolánka na jednom ze svých posledních zasedání. Ostravský nůž byl jedním ze tří velkých nákupů, které v ten den kabinet posvětil. Kromě kybernože šlo například ještě o gama nůž pro pražskou Nemocnici Na Homolce. Mimochodem v souvislosti s tímto obchodem byl kvůli přijetí úplatku obviněn její bývalý ředitel Vladimír Dbalý.

Už krátce po nákupu ostravského kybernože se objevily informace, že za něj fakultní nemocnice zaplatila víc, než je obvyklé.

Přístroj, který špitál pořídil, vyrábí jen jedna firma na světě – kalifornská společnost Accuray. Nůž pro ostravskou nemocnici od ní koupila rakouská společnost Canberra Packard Central Europe. Ta jej pak dále přeprodala své dceřiné firmě v Česku a teprve od ní jej koupila nemocnice v Ostravě.

První svého druhu

Jak však zjistili Reportéři ČT, rakouská firma kybernůž prodala své české pobočce za pouhých 120 milionů korun. Tedy o osmdesát milionů levněji, než za kolik přístroj nakonec koupila nemocnice. Podle bývalého ředitele Němečka to však byl výhodný obchod.

„Zachránil v Ostravě už tři tisíce lidských životů,“ prohlásil Němeček na tiskové konferenci, když se před třemi lety ještě coby ministr zdravotnictví dostal kvůli zprávám o policejním vyšetřování zakázky pod tlak. Zopakoval také svůj oblíbený argument, a sice, že cena nového auta ve Spojených státech je také nižší než v Česku. Ředitel české pobočky firmy Canberra Jiří Kotrba uvedl, že šlo o první prodej takového zařízení ve východní Evropě, a cena je tudíž nesrovnatelná s přístroji v jiných zemích.

„Zatímco v Americe už takových přístrojů pracují desítky, my jsme se museli postarat o to, aby kybernůž vyhověl české legislativě a získal všechna potřebná povolení k provozu,“ řekl.

Vrátit špinavé peníze

Nákup policie prověřovala dvakrát. Poprvé jej odložila. Podruhé jej začala řešit poté, co na podzim 2014 podalo ministerstvo financí ve věci trestní oznámení. Detektivové sice zmrazili údajné špinavé peníze a obvinili dva lidi, nakonec však případ skončil se stejným výsledkem – odloženo.

Kauzou se zabýval i Finanční analytický úřad, který zjistil, že peníze ze zakázky nakonec skončily ve firmách, které s ní neměly nic společného. Šlo o celkem 26 milionů korun.

„Z účtů těchto společností byla část finančních prostředků vyvedena hotovostními výběry a část odeslána na účty zahraničních společností, mezi které patří i prodejce veteránů či stavební společnosti,“ stojí ve výroční zprávě FAÚ.

Policie potvrdila zajištění „jen“ necelých devíti milionů a ty bude muset, jak již bylo řečeno, vrátit.