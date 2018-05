Evropa nemá experty na kyberbezpečnost, hledá je na soutěžích pro hackery

„Osobně odhaduji, že nedostatek se počítá na miliony. Vycházím z několik let staré studie, která uváděla, že v roce 2020 bude jenom ve Velké Británii scházet jeden a půl milionu odborníků. Neberme to tak, že to jsou všechno programátoři nebo hackeři. Kybernetická bezpečnost není jenom o technických záležitostech, je potřeba mít například i kybernetické právníky, kteří budou rozumět mezinárodnímu právu a IT oblasti,“ řekl iDNES.cz Petr Jirásek, který se věnuje kybernetické bezpečnosti v rámci Asociace elektronických a komunikačních systémů v ozbrojených silách (AFCEA).

„Je potřeba vytipovat potenciální odborníky, což mohou být velmi talentovaní studenti a studentky nebo nadšenci, kteří možná potřebují trochu pomoci, správně popostrčit, aby získali další znalosti a zkušenosti,“ doplnil Jirásek.

Nezisková organizace AFCEA organizovala už druhý ročník Kybersoutěže, do které se přihlásilo více než 3 061 studentů z 86 středních škol z celé České republiky. V národním finále, které proběhlo 19. dubna na policejní akademii, soutěžilo 36 z nich.

„Trápíme je úlohami, které testují jejich znalosti a zkušenosti z této oblasti. Nemusí jenom hackovat systémy, ale musí i trochu přemýšlet, hledat informace. V poslední fázi musí ukázat, jak dovedou spolupracovat, protože to je v oblasti kyberbezpečnosti důležitý faktor. Bez spolupráce není obrana a často ani útok,“ popsal člen organizačního týmu Jiří Bartušek, který byl ještě před rokem v řadách soutěžících.

Prolamování hesel a spolupráce v týmech

Studenti řešili dvacet úloh různé obtížnosti. Museli například získat přístup k webové stránce, která byla chráněná heslem. Teprve poté se mohli dostat k samotným soutěžním otázkám. Řada účastníků přitom pohořela hned na prvním úkolu.

„Když jsem soutěžil minule, tak jsem se snažil vyřešit úlohy a v závěrečné části soutěže co nejvíce pracovat s týmem. Teď je to podobné – pracuji s týmem ze soutěžního výboru a musíme řešit úlohy. Mně to ale dává mnohem víc. Jsem rád, když vidím, že to studenty baví. Je to pro mě velká odměna. A navíc se můžu setkat s mnoha dalšími lidmi, kteří tomu rozumějí více než já. Mohu se jich kdykoliv zeptat a to je velké plus,“ uvedl Bartušek.

A právě kontakty nebo možnost zaujmout budoucího zaměstnavatele patří podle organizátorů mezi hlavní motivace studentů k účasti na soutěži. „Chtějí si něco zapsat do životopisu, mít certifikát, získat zkušenosti a dostat se do komunity bezpečnostních odborníků. Samozřejmě máme i nějaké věcné ceny a nejlepší národní finalisté mají šanci jet na evropské finále ve Velké Británii, což je obrovská zkušenost,“ popsal Jirásek.

„Středoškolák je taková houbička, která do sebe nasává informace. Se studenty se dá dobře pracovat a vzdělávání v oblasti digitální gramotnosti je ta správná cesta,“ dodal.

Studenti, kteří se v letošním finále umístili mezi patnácti nejlepšími, budou pozváni na navazující workshopy, kde budou pilovat své technické, komunikační, prezentační a sociální dovednosti. Následně sestaví tým, který bude reprezentovat Česko na evropském finále v říjnu 2018 v Londýně.

Mezi mladými vyhlížely nové talenty na Kybersoutěži instituce jako Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, zpravodajské služby, armáda, policie i ministerstva. Nové studenty lákaly i vysoké školy jako pražské ČVUT, Masarykova univerzita v Brně, VÚT Brno, Policejní akademie ČR nebo Univerzita obrany v Brně.

Hlavním organizátorem pak byla nezisková organizace AFCEA, která sdružuje odborníky na IT a komunikační kanály z bezpečnostních složek a armády. Projekt kybernetické soutěže organizuje dobrovolně ve spolupráci se soukromými firmami.