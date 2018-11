Kuberův recept na zlepšení jména Senátu: objet celou republiku

Výjezdy za voliči po republice už nebudou jen záležitostí prezidenta republiky. Plánuje je i nový předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS). Chce navštívit všech 81 senátních obvodů a jeho cílem je, aby lidé lépe poznali roli a fungování horní komory Parlamentu.

„Senát je trochu jako profesionální hasičský záchranný sbor. V době klidu v podstatě v klidu sedí na základně, občas udělá pár kliků, ale bere peníze za nic. Až ve chvíli, kdy někdo zavolá na nouzovou linku, tak to začne. Ať to jsou padající větve, vichřice, požáry... Senát je v tomhle podobný,“ popisuje jeho nový předseda Jaroslav Kubera.

Jelikož Senát mohou přehlasovat poslanci a má v porovnání se Sněmovnou menší kompetence, je mezi lidmi méně známá instituce a má také horší pověst. To mají změnit právě Kuberovy cesty po republice. Podle svého plánu by měl Kubera objet jednotlivé senátní obvody vždy spolu se senátorem, který byl v daném regionu zvolen.

Kubera sám přiznává, že asi nestihne obrazit všechny kouty země za dva roky, než budou další senátní volby a on může být v čele komory nahrazen. „Povinností v Senátu je strašně moc. Mojí ambicí je ale být předsedou šest let a to se pak dají výjezdy zvládnout levou rukou,“ uvádí Kubera.

Čas chce předseda ušetřit také tím, že za jeden den navštíví hned dva senátní obvody, které spolu sousedí. V každém by zavítal pravděpodobně jen do centrálního města každého regionu. Zatímco dopoledne by se bavil s lidmi na ulici, na odpoledne a večer plánuje besedy s veřejností, na nichž by se probíralo fungování Senátu a aktuální dění a návrhy zákonů.

„Umím pronést provokativní větu, na kterou lidé reagují. Je to úmysl, který je mi často vytýkán, ale funguje to k rozjetí polemiky a tím začne beseda,“ říká Kubera. Právě za své vystupování byl kritizován minulý týden při volbě předsedy Senátu od bývalého rektora Univerzity Karlovy Václava Hampla (za KDU-ČSL), jenž také usiloval o post v čele horní komory. Hampl měl pochyby o tom, zda bude Kubera vystupovat reprezentativně, jak by se na předsedu této instituce slušelo.

Nový předseda Senátu si od cest do regionů slibuje, že horní komora získá pozornost i mladých lidí. „U nich považuji jednání face to face za mnohem lepší než Facebook,“ říká a dodává, že přes sociální sítě nechce jako předseda horní komory komunikovat. Senát by je měl využívat pouze k informování o své činnosti.

Po besedě rovnou domů

Na kolik peněz jeho výlety do senátních obvodů vyjdou, není jasné. „Tak do detailu jsem to zatím neřešil. Rozhodně se budu snažit, aby to bylo co nejlevnější,“ tvrdí Kubera. Snížit náklady chce tím, že v jednotlivých koutech země nebude pravděpodobně přespávat a prostor, kde by mohla být beseda, zkusí sehnat od někoho získat se slevou či zdarma.

Možné výdaje by platil Senát. „Nákladům za návštěvy prezidenta se to ale nebude moci rovnat,“ míní Kubera.

Právě za své časté návštěvy krajů inkasoval prezident Miloš Zeman v minulosti kritiku. Někteří z hejtmanů dokonce odmítli platit náklady, které si prezidentova cesta do jejich kraje vyžádala. V minulém volebním období prezident navštívil každý kraj vyjma Prahy čtyřikrát, některé pětkrát, každá cesta měla vyjít na zhruba 300 tisíc.

Politici napříč politickými stranami zároveň prezidentské cesty označovali jako předvolební kampaň za státní peníze. Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček však tyto námitky už dříve odmítal. Podle něj prezident cesty absolvuje od roku 2013, protože občanům slíbil, že s nimi bude hovořit přímo. Kritiky návštěv také označil za závistivce, kteří špatně nesou, že na setkání s prezidentem chodí tisíce lidí.

Naděje pro skladiště politiků?

Samotný Kubera odmítá, že by své cesty po republice měly být jeho osobní kampaní. Souhlasí s ním i Jaroslav Větrovský, místopředseda senátorského klubu ANO. „Předseda Senátu je druhý nejvyšší ústavní činitel ve zemi. Že se chce setkávat lidmi, pokládám jenom za správné. Může to pomoci ke zviditelnění Senátu,“ hodnotí nápad Větrovský z hnutí ANO, které je jinak vůči ODS opoziční.

Vyjížďky do regionů komentuje i politolog Karel Komínek z Institutu politického marketingu. „Strašně málo lidí ví, k čemu Senát je. Tím pádem mu nevěří a vnímají úřad třeba jen jako odkladiště politiků, které nás stojí spoustu peněz. Pakliže Kubera svými cestami způsobí, že lidé pochopí, co se Senát dělá a poznají svého senátora, je to záslužná činnost,“ uvádí Komínek.

Zároveň Kuberu nepodezřívá z toho, že na cestách bude získávat politické body. „Jako senátor kandiduje jen v jednom obvodu, takže když projede celou republiku, nijak mu to nepomůže,“ doplňuje Komínek.

Kubera byl předsedou Senátu zvolen 14. listopadu, kdy ve volbě o tento post porazil Václava Hampla nominovaného lidovci a Jana Horníka (STAN). V druhém kole volbě, do níž postoupil s Hamplem, získal 46 hlasů.

Jaroslav Kubera byl hostem pořadu Rozstřel (11/2018)