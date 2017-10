AUDIO: Poslechněte si tajemné zvuky, které kosí Američany na Kubě

Už téměř rok se mluví o zvláštní sonické či akustické zbrani, kterou kdosi nasadil na Američany v Havaně, přestože ji nikdo neviděl a experti říkají, že něco takového člověk ještě nevyrobil. To, co bylo údajně použito na Kubě, neodpovídá schopnostem a vlastnostem známých zbraní z této kategorie.



Přesto ta neexistující zbraň nebo „paprsky z vesmíru“, jak bezmocnost určit příčinu vyjádřil jeden zástupce americké vlády, dusí kubánskoamerické vztahy.

Žádná země nemá ráda, když z jejích zástupců na území jiného státu dělají jakési zvukové vibrace diplomaty na neschopence. Zvlášť na Kubě, protože představa agentů útočících tajnými vlnami ihned oživuje ty nejbarvitější a nejšťavnatější komiksy z dob studené války.

A tak prezident Trump razantně omezil počet amerických diplomatů dřív, než to za něj potupně udělá neznámá zbraň (o stahování amerických diplomatů z Kuby jsme psali v tomto článku). Amerika vykázala odpovídající počet Kubánců a mezi Havanou a Washingtonem začalo opět mrznout. Trump před několika dny pythicky obvinil Kubu, že je za vše zodpovědná, ale nebylo jasné, zda tím chtěl říct, že v tom Kubánci mají přímo prsty, nebo že se to prostě děje na jejich území a oni tomu neumějí zabránit.

Vypadá to celé záhadně. Postižení mají výpadky paměti, problémy se sluchem, obtíže s mluvením, potíže s udržováním rovnováhy, mají bolesti, zvonění v uších, cítí nevolnost a nervové obtíže. Někteří dokonce vykazovali příznaky otoku mozku nebo otřesu mozku (více v článku Útoky na diplomaty na Kubě obestírá záhada). Divné zvuky přicházejí v noci, klidně dostihnou diplomaty v jejich hotelovém pokoji.

Ty zvuky lze už najít na YouTube, zveřejnila je agentura AP, která je dostala od amerických úřadů.

Když si je pustíte, slyšíte zvuk, který znáte z dovolené, pokud máte při plavání zrovna hlavu pod vodou a v dáli jede motorový člun.

Taky se dá říct, že to bručí či jemně vrčí. Když chcete, slyšíte v tom i ty cvrčky. Lze v tom slyšet i zvuky z raného Spielberga nebo horšího sci-fi filmu ze 70. let. Nebo jako by někdo v dáli pracoval na brusce (zvuk si můžete poslechnout ve videu na začátku článku).

Útočí nějaký Dr. No?

Obtěžuje to asi stejně jako pískání, které dělají děti, když v kině jezdí vlhkou dlaní po dřevěném sedadle. Je však záhadou, kdo by to dělal. Setrvačnost jako viníka automaticky postrkuje dopředu kubánský režim. Ale je zcela nelogické, aby si sám podřezával větev poté, co konečně normalizoval vztahy s USA, které ukončily embargo.

A tak se nabízejí hodně divoké scénáře. Například skupina skalních komunistů v kubánských tajných službách snažící se torpédovat oteplování. Nebo skupina skalních anticastrovců mezi kubánskými emigranty, která se také snaží pořádně ochladit vztahy. Mohl by to být i nějaký Dr. No, zloduch, který nechal Bondovi strčit do postele tarantuli. Tedy v tomto případě někdo dosud neznámý, kdo sleduje své vlastní nečekané zájmy.

Anebo je všechno jinak. Nápovědou je, že někteří diplomaté onemocněli, přestože nic neslyšeli. Američtí psychiatři kubánskou záhadu vysvětlují tím, že by to mohl být případ masové hysterie.

Zjednodušeně řečeno, jde o to, že když skupina lidí něco takového očekává, těla některých se chovají, jako by se to stalo, i když se to nestalo. Učebnice znají stovky případů, z poslední doby třeba masovou otravu po údajném vdechnutí výparů benzinu na střední škole v McMinnville v USA, kde byly hospitalizovány desítky studentů a profesorů, celkem mělo problémy na dvě stě lidí. V jejich těle nebyla nalezena ani stopa po nějaké látce. Úřady ve škole neobjevily ani stopu po benzinu. Podobně v jedné afghánské dívčí škole se od roku 2009 objevovaly hromadné případy otravy. Dívky zvracely, krvácely, omdlévaly. Zvláštní bylo, že experti OSN při vyšetření nenašli v jejich tělech přítomnost škodlivých či otravných látek. Dospěli k názoru, že dívky se tak bály, že je Taliban otráví, až se tak i cítily.

Nikdo samozřejmě neví, co je za zvuky, které ničí americké diplomaty na Kubě. Jestli je to hysterie, nebo bondovsko-forsythovský komplot. Ale americké námořnictvo, které umí rozeznat zvuky vzdálených ponorek i kytovců, pátrá dál.