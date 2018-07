Kuba škrtá z ústavy budování komunismu, potvrzuje soukromé vlastnictví

Nová ústava má „modernizovat kubánský sociálně ekonomický model“, aniž by země opustila doktrínu socialismu. Rozhodující role komunistické strany zůstane nedotčena, ale budování komunismu jako hlavní cíl režimu v novém znění oproti předešlému chybí.



Dokument rovněž podporuje zahraniční investice a posiluje justiční systém, přičemž zmiňuje i presumpci neviny. Kubánské vedení nicméně ujišťuje, že změna ústavy rozhodně není posunem ke kapitalismu. „Socialismus je nedotknutelný. Kuba se ke kapitalismu nikdy nevrátí,“ uvedl komunistický list Granma.



Ústava nově zřizuje funkci premiéra a výkon prezidentské funkce omezuje na dvě pětiletá období. Zavádí také maximální věkovou hranici 60 let, kterou kandidát nesmí překročit v roce prvního zvolení. Prezident země nebude šéfem státní rady, nejvyššího výkonného orgánu země. Tato funkce přejde do pravomoci šéfa parlamentu.



Experti: Reformy z posledních let jsou vlastně protiústavní

Změny mají nastat i ve společenské sféře. Nová ústava zakazuje diskriminaci na základě pohlaví, etnického původu či fyzického postižení. Podle agentury AP se předpokládá, že napříště budou na Kubě uznávány i sňatky osob stejného pohlaví. V novém znění ústavy chybí ustanovení, že sňatek je svazkem muže a ženy.



Hlasování v parlamentu bylo jednomyslné, obyvatelé „ostrova svobody“ by novou ústavu měli schválit do konce roku v referendu. Nový prezident Miguel Díaz-Canel Bermúdez prohlásil, že plebiscit kubánský lid sjednotí a opět naplno ukáže „skutečnou demokracii“, která podle něj na Kubě panuje.

Kuba kvůli špatné ekonomické situaci již několik let prochází obdobím opatrných reforem, které umožnily drobné soukromé podnikání či prodej bytů. Dosavadní ústava z roku 1976 ale oficiálně zakazuje příjmy, které pocházejí z „vykořisťování práce druhých“.



Analytici upozorňují, že komunistické vedení se nyní snaží právně zakotvit ekonomické reformy z posledních let. „V posledních dvou letech změnili tolik věcí, že řada z nich je z technického hlediska protiústavních,“ řekl listu The New York Times sociolog Ted Hanken.