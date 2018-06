Voda má být pod kontrolou státu a obcí, mají podmínku komunisté

Je to jedna ze sedmi základních podmínek pro toleranci vlády. Výkonný výbor KSČM o tom bude jednat už v pátek, v den, kdy ČSSD s největší pravděpodobností vyhlásí, že členská základna o účast ve vládě Andreje Babiše stojí.

„Měli bychom se pobavit o tom, zda podmínky, jak jsou dnes nastaveny mezi městy a soukromými společnostmi, jsou správné a zda například ochránit Povodí, jakým způsobem jim pomoci, aby to bylo zcela ve vlastnictví státu a některé části toho Povodí se různě dál neprivatizovaly nebo se z nich nestávaly různé lukrativní kšefty,“ řekla iDNES.cz místopředsedkyně KSČM, europoslankyně Kateřina Konečná.

Europoslankyně Kateřina Konečná patří mezi uchazeče o nejvyšší post ve straně.

„Strategické podniky nikdy neměly být prodány do rukou soukromých a určitě bychom se chtěli pobavit o tom, jak to nastavit tak, abychom to mohli nějakým způsobem vykoupit,“ uvedla místopředsedkyně komunistů k tomu, co si strana představuje pod podmínkou zvýšení podílu veřejného sektoru v hospodaření s vodou. Podle Konečné se má KSČM s Babišem bavit o tom, jakým způsobem donutit vodárenské společnosti a jejich majitele, aby místo vyvádění zisků reinvestovaly peníze na území České republiky.

„Vnímáme jako velký problém, že voda není v rukou státu nebo obcí a měst a máme jednu z nejvyšších cen v rámci Evropy. Nemyslíme, že je v pořádku, aby vysoké zisky odcházely do zahraničí. Mluvíme o vodě, což je zásadní strategická surovina a nemůžeme si dovolit, abychom v tomto pokračovali,“ řekla iDNES.cz také místopředsedkyně klubu KSČM Hana Aulická Jírovcová.

Další ze sedmi podmínek komunistů je „ochrana přírodních zdrojů před zcizením do zahraničních rukou“.

„Podstatný je záměr, který sledujeme. A my jsme opravdu přesvědčení, že lze udělat leccos pro to, aby ochrana nerostného bohatství byla ještě posílena legislativně, je otázka dalšího jednání, jak přesně,“ uvedl poslanec KSČM Alexandr Černý. „To je novelizace horního zákona. Jde o to, aby stát zabezpečil, aby si uchoval zisky,“ řekla Aulická Jírovcová.

Místopředsedkyně KSČM Konečná na dotaz iDNES.cz, zda to třeba znamená, že povolení k průzkumu a k těžbě by neměly mít firmy se zahraničním vlastníkem a že by taková povolení měla být podle strany odebrána, odvětila: „Ctíme dohody, které jsou. Z druhé strany to, že s nimi nesouhlasíme, znamená, že se budeme snažit je nějakým způsobem měnit, netýká se to jenom lithia, ale i zlata a dalšího nerostného majetku. Jde o to, abychom byli schopni to lépe ochránit a v případě, že nebude možné tyto smlouvy vypovědět definitivně, aby těžba a vše probíhalo v souladu s tím, co by mělo být zájmem státu.“

O zdanění náhrad církvím ještě před hlasováním o důvěře?

Šéf komunistických poslanců Pavel Kováčik již před pár dny za zásadní podmínku strany označil zdanění finančních náhrad církvím, které dostávají místo majetku, který jim nebyl vrácen.

„Já bych si přála, aby to bylo schváleno ještě před samotným hlasováním o důvěře vládě. Nevím, jestli je to úplně reálné, protože časové lhůty dané jednacím řádem jsou nějak nastaveny,“ řekla iDNES.cz místopředsedkyně KSČM Konečná.

Sněmovní rozpočtový výbor minulý týden doporučil, aby poslanci návrh komunistů na zdanění náhrad schválili. Doporučující usnesení podpořilo deset přítomných členů výboru z řad poslanců KSČM, ANO a ČSSD.

Hlasovat o důvěře vládě by se podle Babiše mohlo 11. července. Poslanecká sněmovna se má podle svého harmonogramu sejít tento týden a pak ještě před letními prázdninami poslanců v týdnu od 9. do 15. července.

Minimální mzdu na 50 procent průměrné mzdy

Mezi sedmi podmínkami tolerance vlády ze strany KSČM je také valorizace důchodů a zvyšování minimální mzdy. S obojím ANO počítá, i proto, že na to tlačí rovněž sociální demokracie.

Hana Aulická Jírovcová (KSČM)

„Teď je v projednávání částečná změna u důchodů, kdy se zvyšuje základní výměra z 9 na 10 procent, což se pohybuje kolem tří tisíc korun. My už dlouhodobě říkáme, že bychom ji chtěli vidět kolem 3 400 korun. Co nás nejvíc trápí je, že ani tato novela nezvyšuje zásadně ty malé důchody. Rádi bychom se zaměřili na ty lidi, kteří mají nejmenší důchody,“ uvedla v pondělí místopředsedkyně klubu KSČM Hana Aulická Jírovcová.

„Minimální mzda je dnes kolem 40 procent průměrné mzdy. Padesát procent pro naše občany by bylo daleko lepší,“ uvedla Aulická Jírovcová.

Zatím otevřené je, zda poslanci KSČM pro důvěru vládě zvednou ruku, či jenn opustí sál a toleranci vyjádří tím, že sníží kvórum. Druhá varianta by byla pro Babiše složitější. ANO a ČSSD mají dohromady 93 poslanců, komunisté 15, všechny ostatní strany dohromady 92. To znamená, že by se nesměl zapomenout nebo třeba onemocnět ani jeden z poslanců ANO či ČSSD.

„Jsem raději, když se nehlasuje nohama. Považuji pro voliče za transparentnější, jestli dáme naprosto jednoznačně najevo, co si myslíme. Osobně bych tomu dával přednost,“ řekl iDNES.cz poslanec KSČM Černý. Ústřední výbor KSČM o postoji k vládě rozhodne 30. června.