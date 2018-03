O tomto víkendu poslední tři kraje rozhodovaly, koho podpoří na příštího šéfa strany. Matematicky počtem nominací vyhrává stávající šéf KSČM Vojtěch Filip, ale čím dál tím víc vlivných komunistů se nebojí říct, že chtějí někoho jiného.



„Po součtech okresních nominací měl Vojtěch Filip pět nominací a po jedné Kateřina Konečná, Zdeněk Ondráček a další. Krajská konference žádné doporučení nepřijala a pouze vzala na vědomí okresní nominace,“ uvedl po víkendu šéf jihomoravských komunistů Pavel Březa.

Filip prohospodařil historickou volební podporu KSČM a loni dosáhl v parlamentních volbách poprvé jen jednociferného výsledku – 7,7 procenta hlasů.

Jeho hlavní vyzyvatel Josef Skála je na rozdíl od Filipa výrazně radikálnější komunista, ale jako dosavadní místopředseda má zodpovědnost za špatné výsledky i on. Stále více čelných komunistických představitelů MF DNES proto řeklo, že chtějí někoho třetího.

Nabízí se mladá europoslankyně Kateřina Konečná, která skutečně objíždí krajské konference strany, kde se kandidáti na lídra představují.

„Kateřina Konečná by měla přijít jako představitelka nové generace do vedení strany. Ona by to splňovala, má bohaté zkušenosti jako poslankyně i europoslankyně. Kdyby kandidovala na předsedu, mohla by to posunout,“ říká jediný komunistický hejtman Oldřich Bubeníček, a zároveň předseda krajského výboru v Ústeckém kraji.

Konečná jen nechce říci, jestli chce kandidovat přímo na šéfku strany, nebo jen na místopředsedkyni. Sdělí to prý na Velikonoce. „Nominace ale přijímám a jsem za ně ráda,“ řekla Konečná. Podle informací zevnitř strany si však Konečná uvědomuje, že kdyby vedla stranu, musela by se nejspíš vzdát lukrativního mandátu v Evropském parlamentu.

V roce 2002 se Konečná stala jednou z tváří komunistů, byla totiž tehdy úplně nejmladší poslankyní ve Sněmovně. A právě tím byla pro svoji stranu cenná – komunisté na jejím příkladu ukazovali, že nejsou stranou starců.

Na zkostnatělost KSČM Konečná žehrá už dlouho, jen ne příliš nahlas. Doposud u ní spíš převažoval vděk za to, že ji strana vyslala do Sněmovny a pak i do europarlamentu. „Myslím si, že nakonec se za měsíc bude rozhodovat mezi ní a současným předsedou,“ tipuje Josef Nekl, předseda olomouckých komunistů, kteří také nominovali právě Konečnou.

I nejprogresivnější komunista ve vedení, Jiří Dolejš, v polovině února prohlásil, že stranu by už měl vést někdo jiný než Skála nebo Filip. To však neznamená, že Filip ztrácí podporu. „Za současných okolností bych preferoval současného předsedu,“ říká poslanec Stanislav Grospič.

Komunisté v krajích ale dávají nominace na předsedu také poslanci Zdeňku Ondráčkovi, kterého nedávno plná náměstí vyháněla z pozice předsedy sněmovní komise pro kontrolu GIBS. Avšak nabídnout ho jako adepta na předsedu v době, kdy se vyjednává o toleranci vlády, by potenciální političtí partneři mohli brát jako velkou provokaci.

Kdo si plácne s Babišem

I když těsně po volbách komunistický lídr Vojtěch Filip deklaroval, že na postu končí, svůj post zjevně obhajovat bude. Jasnější vyjádření MF DNES neposkytl.



Soustředí se teď hlavně na vyjednávání o podpoře nové vlády ve složení ANO a ČSSD. Už minulý týden si pochvaloval, že se s ANO shodne na 80 procentech programu, problémem zůstává očekávatelně jen zahraniční politika. To s Josefem Skálou by to měl Andrej Babiš nesrovnatelně těžší. A Konečná je zatím spíš politicky nečitelná.