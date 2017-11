Krysí polévkou proti kocovině. Mexická politička bojuje za tradiční pokrm

„Ideou je demystifikovat konzumaci polních krys, čistých zvířat, která nemají nic společného s druhy žijícími v kanálech,“ vysvětluje mexická politička Guadalupe Floresová ze státu Zacatecas, která se nyní zasazuje o přežití místní tradice - typické krysí polévky zvané caldo de rata.

Historie krysí polévky v srdci Mexika sahá až do koloniálních časů a v některých vrstvách obyvatelstva je oblíbená dodnes. Kromě krysího masa obsahuje vyhlášená lahůdka také kukuřici, cuketu a oregano a podle místních legend je prakticky všelékem.

V kantýnách ji doporučují lidem s kocovinou, starší ji lidé zase pokládají za nejlepší obranu před chřipkou, cukrovkou i artritidou. V minulosti se také často dávala kojícím matkám a ještě i dnes má pověst mocného afrodiziaka. A státní zaměstnanec Gerardo Luna už v roce 1999 pro list The Miami Herald údajně nadhodil, že polévka „probudí i mrtvého“.

„Krysí maso připomíná králíka, ale je aromatičtější“

Na rozdíl od městských krys, které si pochutnávají na odpadcích, se jejich větší a světlejší kolegyně z venkova živí zrním a semínky. Podle odborníků jsou tak pro člověka cenným zdrojem zdraví prospěšných látek. „Tato polévka obsahuje spoustu proteinů a velmi mnoho vitaminů,“ říká také profesor místní univerzity Manuel de Jesús Macías Patiño, který polní krysy studuje.

Přes to všechno se však krysí polévka do jídelníčků mexických restaurací příliš nedostává. I její oddaní milovníci totiž vnímají, že ostatní představa pojídání krys často odpuzuje. „Vidí to jako něco téměř zvráceného,“ potvrzuje Floresová. Dodává však, že ti, co ji zkusí, si polévku obvykle zamilují. Oblíbenou pochoutkou jsou ostatně krysy například i ve Vietnamu.

Politička doufá, že se jí podaří přitáhnout pozornost k tradičnímu pokrmu a třeba i vyvolat zájem turistů, kteří touží po nových kulinárních zážitcích. „Nechutná to jako kuře, krysí maso je podobné spíš králíkovi - jen je výrazně aromatičtější,“ láká Floresová.

Na ironii situace nehledí. Politikům se totiž podle britského Guardianu mezi mexickými karikaturisty a na demonstracích často přezdívá „krysy“.