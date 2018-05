Je to nátlak na referendum ČSSD, hodnotí politici Zemanův plán s Babišem

Prezident Miloš Zeman si vysloužil ve Sněmovně kritiku opozičních stran za úmysl jmenovat šéfa ANO Andreje Babiše podruhé předsedou vlády ještě před tím, než bude známý výsledek referenda členů ČSSD o tom, zda má strana jít s ANO do koalice, kterou by tolerovali ještě komunisté. Politici to většinou vnímají jako nátlak na sociální demokracii.