Devět vražd během pěti dní. Nic podobného nepamatuju, říká policista

16:51 , aktualizováno 16:51

Ubodaný host v restauraci, tři mrtví v chatové oblasti a zavražděný pár v obytném přívěsu. To je jen část tragických událostí, které se odehrály v Česku během pěti dnů první lednové dekády. Během necelého týdne tak v Česku násilnou smrtí zemřelo devět lidí. S ohledem na statistiky uplynulých let to vypadá, že letošní leden bude neslavně výjimečný.