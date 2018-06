Devianti se dostávají na svobodu a útočí znovu. Systém selhává

Kriminalisté dopadli mimořádně nebezpečného násilníka, který týral prostitutky a surově je bil. V minulosti ho soudy poslaly za to samé na více než 11 let do vězení, jenže se ukazuje, jak systém ochrany společnosti selhal. Jeden soud pustil muže na podmínku z vězení, druhý z ústavu. A on okamžitě zaútočil.