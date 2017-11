Vzdejme se slova Vánoce, vyzval kněz křesťany. Už podle něj nemá smysl

„Ztratili jsme Vánoce, stejně jako jsme ztratili Velikonoce, a měli bychom to slovo úplně opustit. Musíme ho nechat jít, už dávno nám ho sebrali a my si to musíme pouze uvědomit a přijmout,“ uvedl kněz podle britského Guardianu.



Upozorňuje přitom, že se nechce navážet do nevěřících. „Jen se snažím zachránit podstatu Vánoc pro věřící tím, že se vzdám slova Vánoce a nahradím ho nějakým jiným,“ pokračuje duchovní. Jakým už ale nedodal.

Říká však, že pokud si katolíci neuvědomí, co slovo Vánoce začalo doopravdy znamenat, „sekularizace a moderní život budou pokračovat v plundrování církve“. Podle něj by i věřícím měl zůstat nějaký prostor pro oslavu vánočních svátků, které postupem času sešly a staly se obětí komerce.

„Jsem pro, aby si křesťané o Vánocích zašli na jídlo a vychutnali si sklenku vína, ale komercializace čehokoliv není nikdy dobrá. Má náboženská zkušenost s opravdovými Vánocemi je stejně jako u mnohých dalších velmi hluboká a skutečná. Tak skutečná jako vzduch, který dýchám,“ pokračuje O’Donnell s tím, že si i nevěřící zaslouží oslavu.

„To je základní lidská dynamika a všichni ji ve svém krutém životě potřebujeme,“ dodal pro server Belfast Telegraph. Kněz svým komentářem reagoval na kauzu, ve které pekařství Greggs ve své vánoční reklamě nahradilo Ježíška klobásovou rolkou.

Organizace Freedom Association následně vyzvala veřejnost, aby firmu bojkotovala. Ta se za reklamu, kterou chtěla nalákat Brity ke koupi nového adventního kalendáře, omluvila s tím, že nechtěla urazit věřící.