Pošlete mě domů do Česka, nebo vám uteču, hrozí Krejčíř ministrovi JAR

Krejčířův advokát zároveň naznačil, že jihoafrického ministra spravedlnosti zažaluje, pokud Krejčíře nepošle do jeho vlasti, napsal v úterý server timeslive.co.za.

Na jaře jihoafrický soud rozhodl, že Krejčíř, jehož se domáhají české úřady, může být vyhoštěn, ale konečné rozhodnutí ponechal na ministru spravedlnosti. Pražský vrchní soud letos v březnu Krejčířovi pravomocně potvrdil souhrnný trest 15 let vězení za pokus o vytunelování státního podniku Čepro a za řadu dalších činů a Česká republika usiluje o Krejčířovo vydání z JAR od roku 2007.

„Nepříjemnou realitou je, že dokud bude Krejčíř vězněn v JAR, a to bez naděje na podmínečné propuštění, bude nadále vysoce rizikovým vězněm, u kterého hrozí útěk. Pokud by se něco takového stalo, znamenalo by to nepochybně pro jihoafrickou vládu vážně potíže,“ napsal minulý týden v dopise adresovaném ministru spravedlnosti Michaelu Masuthaovi Krejčířův právník Eric Mabuza.

Kancelář ministra spravedlnosti uvedla, že dopis obdržela a očekává, že Krejčíř záležitost předloží soudu.

Dostal se k mobilu a poskytl rozhovor

Krejčíř se dostal znovu do popředí pozornosti médií minulý měsíc, když z vězeňské cely za pomoci propašovaného mobilu poskytl rozhovor jedné z jihoafrických rozhlasových stanic. Obvinil v něm jihoafrické činitele, že se vůči němu spikli a že jej vězní za nelidských podmínek.

Hned po interview začaly úřady zjišťovat, jak mohl vězeň navázat podobný kontakt s okolním světem, a nařídily zpřísnit bezpečnostní opatření ve věznici.

Krejčíř uprchl z České republiky před policejním vyšetřováním v roce 2005. V JAR žije od roku 2007 a od listopadu 2013 je za mřížemi. V Jihoafrické republice čelí řadě obvinění; jediný případ, který zatím dospěl k verdiktu, je pokus o vraždu, únos a obchod s drogami, ve kterém Krejčíř dostal 35 let vězení. Od té doby se podle policie pokusil přinejmenším čtyřikrát o útěk.

O možnosti vydání Krejčíře do ČR mluvil Jiří Hynek v pořadu Rozstřel (04/2018)