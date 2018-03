Výbuch? Dělníci nejspíš zanedbali předpisy, tvrdí šéf bezpečnosti práce

V čem jsou na rozdíl od běžného provozu odlišné podmínky bezpečnosti práce na takovém pracovišti, jakým je nádrž s pohonnými hmotami?

Z pohledu bezpečnosti práce je toto typ práce se zvýšeným nebezpečím. Je to klasický případ, kdy zaměstnanci dělali na nádrži práce řezáním autogenem nebo svařováním, a to má přesná pravidla. V tuto chvíli jsou na místě inspektoři středočeského inspektorátu bezpečnosti práce, kteří musí přesné důvody výbuchu zjistit. Nicméně jednalo se o velké zařízení s nebezpečnou látkou a takové práce musí být dopředu naplánovány a rizika minimalizována jasně danými zásadami.

Jaká?

Například všechny chystané práce se musí dopředu vyhodnotit a zaměstnavatel pak konkrétního zaměstnance, který bude svařovat či řezat, tím pověřit. Práce se zvýšeným nebezpečím lze vykonávat jen na základě písemného příkazu a po zajištění a minimalizaci všech rizik. Tyto příkazy jsou vydávány de facto na konkrétní osobu, musí je vydat odborný pracovník ve firmě a musí v nich být přesně popsány pracovní postupy.

Včetně toho, jak, kde a co se bude svařovat a řezat?

Svařování a řezání má celý samostatný obor bezpečnosti práce, který vymezuje, co vše se musí při takové činnosti dodržet.

Takže bezpečnostní postup při této práci nebyl zřejmě dodržen?

Pokud by bylo vše dodrženo, hodně bych se divil, kdyby k takové tragédii došlo. Ale samozřejmě víme, jak to chodí ve skutečnosti – jedna věc jsou zásady práce, druhá je praxe na stavbách. Toto je nicméně jedna z největších nehod za poslední desítky let.

Jaká je mimochodem statistika smrtelných úrazů při práci za rok?

Šest mrtvých udělá ve statistice hodně. Ročně je v Česku mezi 100 až 120 mrtvými, kteří zemřou při pracovních činnostech.

Zpět k onomu místu tragédie. Existují přístroje, kterými lze změřit množství nahromaděných výparů uvnitř nádrže?

Zcela jistě existují. Je potřeba si uvědomit, že daleko méně nebezpečná je plná nádrž než prázdná. A to proto, že zapálit benzin či naftu není tak jednoduché, jako když jsou uvnitř výpary. To je výbuch velmi pravděpodobný. Nehody na stavbách, kdy dojde k výbuchu nahromaděných plynů, jsou časté, ale nehoda s takovými následky, kdy je šest mrtvých, je unikátní.

Když vidíte obrázky z místa tragédie, došlo tedy k zažehnutí výparů a explozi?

Nedovedu si představit, když vidím, k jak silné explozi došlo, co jiného než zažehnutí výparů by k takové detonaci vedlo. V těchto případech se právě kvůli výparům stanovují konkrétní podmínky odvětrání prostor, které v tomto případě pravděpodobně nebyly dodrženy. Toto usuzuji ze své zkušenosti z podobných nehod a dá se to s vysokou pravděpodobností předpokládat.

Pamatujete podobný případ, kdy by při práci zemřelo šest osob?

Od šedesátých let se taková havárie nestala. Samozřejmě v dolech při úniku metanu či závalech, kde hrají roli přírodní okolnosti, k podobným událostem dochází, ale při běžné pracovní činnosti nikoliv. V archivu jsem nalezl podobně velký případ ještě před revolucí ve firmě Solo Sušice vyrábějící sirky. Při míchání fosforu tehdy zemřelo šest pracovnic.

Jak vysoká pokuta nyní firmě či dělníkům hrozí?

Mohou to být až miliony korun a zcela jistě může být vyvozena i trestněprávní odpovědnost. Nyní bude na znalcích a jejich znaleckých posudcích, aby minutu po minutě popsali a zdokumentovali celou událost.