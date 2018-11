Kraje se starosty rozhodnou, na kterých silnicích se mýto vybírat nebude

Vláda se zástupci krajů projednávala memorandum, které umožní zavedení nulové sazby mýta na silnicích prvních tříd, o které se mýtný systém od příštího roku rozšíří. Hejtmani spolu se starosty vyberou úseky bez placení mýta a stát to bude respektovat.

Mýtný systém se od roku 2020 rozšíří o 900 kilometrů silnic prvních tříd. Kraje byly proti tomuto rozšiřování, protože se obávají, že se pak tranzitní doprava přesune na silnice nižších tříd.

Premiér Andrej Babiš zlehčoval ideu vzít silnice druhé a třetí třídy a vrátit je zpět pod správu státu slovy, že to byl jen takový nápad a že to nejde. „O té mé myšlence jsme diskutovali, ale není reálná. Bylo by to jednodušší, ale není to reálné,“ řekl Babiš.

Hejtmani podle Mračkové Vildumetzové věří, že 4 miliardy korun na opravy krajských silnic stát najde do jara. Babiš uvedl, že ministryně financí Alena Schillerová a ministr dopravy Dan Ťok budou peníze pro kraje hledat v rozpočtu v prvních měsících roku. Na dlouhodobém systému financování silnic prvních a druhých tříd se zástupci vlády s hejtmany zatím nedomluvili.