Hejtmani na cestách. Nejvíce cestoval Netolický, nejdráž Bubeníček

Už za pár dní vyrazí sedmičlenná delegace z Olomouckého kraje do USA. Náklady na sedmnáctidenní cestu do Kentucky jsou předpokládány ve výši 219 947 korun. Jde o jednu z nejdražších cest regionálních politiků za poslední rok. MF DNES to zjistila, když mapovala zahraniční cesty vedení krajů.

Obecně se dá říci, že na krajských úřadech rádi cestují. Vůbec nejvíc zahraničních cest absolvoval z hejtmanů šéf Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD), následovaný jihomoravským hejtmanem Bohumilem Šimkem (za ANO) a Oldřichem Bubeníčkem (KSČM) z Ústeckého kraje. Ten ovšem všechny ostatní hejtmany trumfl v nákladech.

Cesta za šejkem do Dubaje

Za deset Bubeníčkových cest úřad zaplatil 148 tisíc. Hejtman byl například na investičním setkání v Dubaji, což kraj vyšlo na 108 tisíc korun. „Částku ještě kontrolujeme a budeme ji případně přefakturovávat dalším subjektům, jež v Dubaji s panem hejtmanem byly,“ řekla k tomu mluvčí Lucie Dosedělová.

Bubeníček se v Dubaji setkal třeba se šejkem, který je v tamní hierarchii na třetím místě a měl podle kraje velký zájem o Česko a severočeský region. Přímo na místě se ale nic konkrétního nedojednalo.



O tisíc korun levnější byly dvě cesty do USA vedené středočeskou hejtmankou Jaroslavou Pokornou Jermanovou (ANO) a pomyslnou třetí příčku ve vynaložených nákladech krajů na zahraniční cesty obsadil zlínský hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL) s částkou 133 tisíc korun. Nejdražší z jeho cest byla mise do Číny, kterou absolvoval s náměstkem loni v listopadu.

„Je nesmysl sedět v kanceláři, protože tak jako se má hejtman pohybovat po svém regionu, tak by měl získávat zkušenosti i u svých partnerů v zahraničí. Od Západu přitom můžeme čerpat nejen zkušenosti,“ brání výjezdy hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který za poslední rok zvládl absolvovat 13 cest, mimo jiné do USA a Izraele. „V Texasu se díky vzájemným vztahům podařilo dojednat šest koncertů pro naše konzervatoristy,“ pochlubil se Netolický a dodal, že návštěva Izraele byla společnou pracovní cestou se zástupci nově zřízeného Pardubického podnikatelského inkubátoru.

Také v úvodu zmínění olomoučtí politici se nyní chystají v USA jednat o „spolupráci“. „Olomoucký kraj má od roku 2007 uzavřenou dohodu o partnerství s regionem GRADD. Od 1. ledna letošního roku stojí v čele regionu nový předseda správní rady regionu, pan Kelly Thurman. A právě on v rámci pokračování spolupráce (třeba v oblasti kultury) pozval zástupce Olomouckého kraje k návštěvě,“ vylíčil důvod cesty Vladimír Lichnovský, tiskový mluvčí a tajemník hejtmana Ladislava Oklešťka (ANO). Ten sám se ale – stejně jako v případě uplynulých krajských zahraničních misí – cesty nezúčastní. Nejvyšší patra hejtmanství bude reprezentovat druhý náměstek hejtmana Jan Zahradníček. Cesta by se měla uskutečnit v termínu od 9. do 25. září.

Z Moravy do Koreje

Vůbec nejvíc za zahraniční cesty v uplynulém roce utratil Moravskoslezský kraj. Za 35 zahraničních pracovních „misí“ například do Jižní Koreje, Číny nebo Kazachstánu zaplatil zhruba 683 tisíc korun. „Ulsan (Jižní Korea) je partnerské město. Je domovským sídlem automobilky Hyundai, která zároveň v našem regionu realizovala největší zahraniční investice v ČR. Přijali jsme pozvání na oslavy 20. výročí udělení statutu metropolitního města,“ řekla MF DNES mluvčí Miroslava Chlebounová.

Naopak nejméně vydal za zahraniční cesty Karlovarský kraj, jehož 12 cest převážně do Německa stálo necelých 27 tisíc korun.