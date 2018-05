První průzkum: od zákazu kuřáci snížili počet vykouřených cigaret

Za pár dnů to bude přesně rok, co se v restauracích a barech nesmí kouřit. Výsledky prvního dotazování mezi 130 kuřáky ukázaly, že do několika měsíců po zákazu snížili počet vykouřených cigaret průměrně o tři cigarety denně. Podle odborníků ale nejde výsledky zobecnit na celou populaci, připravují proto další větší výzkum.