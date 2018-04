Lidí s infarktem ubylo po zavedení protikuřáckého zákona o 13 procent

Nejnovější čísla zveřejnili statistici z Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Porovnali počet hospitalizací za první půlrok od absolutního zákazu kouření v restauracích se stejným obdobím, když se ještě kouřilo.

„U onemocnění, jako je srdeční infarkt, angina pectoris, ischemická choroba srdeční nebo astma, se omezení kouření může projevit téměř okamžitě,“ uvedla předsedkyně Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku Eva Králíková.



A to podle ní dokazují sama čísla. „Celkově se počet hospitalizací snížil téměř o deset tisíc za pět měsíců,“ uvedla s tím, že výraznější pokles se projevil u lidí mladších šedesáti let.



Konkrétně kvůli infarktu skončilo v nemocnici o 13,1 procenta méně lidí, tedy o 730 hospitalizací méně. U angíny pectoris se jedná o 16 procent, u ischemické choroby srdeční o 15 procent u pacientů do šedesáti let a u těch starších o necelých 12 procent. S astmatem lékaři hospitalizovali o 11 procent méně lidí mladších šedesáti let.

Nemocných rakovinou plic nicméně stále přibývá. Pokles je vidět pouze u počtu úmrtí. Ženy přitom nemoci podléhají více než muži. Počet žen s rakovinou plic narostl za posledních deset let asi o třetinu, zemřelých pak o pětinu.



„Dopad dalších rizikových onemocnění, jako jsou rakovina nebo chronická obstrukční plicní nemoc, způsobených pasivním kouřením, se projeví až po několika letech,“ dodal za statistiky Ondřej Májek.



Lékaři proti změně protikuřáckého zákonu předložili petici

Už v úterý budou o zmírnění protikuřáckého zákona jednat poslanci. Novela, za níž stojí poslanec ODS Marek Benda, předpokládá úlevu z úplného zákazu kouření pro menší hospody nebo bary. Vláda návrh nepodpořila.

Čísla statistiků zatím poslanec Benda bere na lehkou váhu. „Tato data jsou strašně předběžná. Vůbec nikdo vlastně netuší, jestli souvisí se zákazem kouření. Zákon o zákazu kouření v restauracích zrušit zásadně nechci. Jen jsem navrhoval rozumná zmírnění. Tažení těch, kteří jsou proti, považuji za úplný nesmysl,“ uvedl v reakci pro iDNES.cz.

Lékaři nyní v souvislosti s návrhy na změnu takzvaném protikuřáckého zákona v Česku iniciovali petici za zachování nekuřáckých restaurací a hospod. „Žádný zákon nezakazuje nikomu kouřit. Kuřáci samozřejmě mohou kouřit, ale ne tam, kde dýchají i jiní,“ zdůraznil přednosta chirurgické kliniky v Motole Pavel Pafko. (O petici čtěte více zde.)