Policie obvinila podvodníka s diplomy, kterého vypátrala MF DNES

„Policie obvinila šestadvacetiletého muže z podvodu. Podařilo se prokazatelně zdokumentovat 49 případů,“ řekl mluvčí pražské policie Tomáš Hulan. Havelka diplom nikdy nikomu neposlal, jen lhal a inkasoval peníze.



Mezi okradenými je dívka, jíž rodiče platili studia, jenže ona do školy nechodila a po pěti letech je chtěla uchlácholit koupeným diplomem. Nebo muž se základním vzděláním, jenž se toužil přiženit do rodiny intelektuálů, kteří trvali na tom, že jejich dcera bude mít také vysokoškoláka.

Havelka každého z nich připravil o 16 až 20 tisíc a jen od března do prosince 2016 získal přes 786 tisíc korun, než jeho byznys zarazila policie. Na počátku byl článek MF DNES. Bylo to v červnu 2016. Stačilo napsat do vyhledávače „Koupím diplom“ a objevila se řada nabídek. Mezi nimi i několik od Havelky.

Kvalita padělku překvapila i školu

Sliboval originální tiskopisy s vodotiskem opatřené kulatým univerzitním razítkem se státním znakem uprostřed a zaručoval „maximální autenticitu svého zboží“.



Trval na e-mailové komunikaci a odmítal osobní kontakt. Peníze žádal předem a jako návnadu poslal fotokopii diplomu vybrané školy UJEP v Ústí nad Labem.

Nelhal. Vedení ústecké univerzity bylo kvalitou elektronické fotokopie zaskočeno. „Veřejnost nemá šanci odhalit, že je to padělek,“ uznala prorektorka Alena Chvátalová, když jí reportér MF DNES ukázal vytištěný snímek potenciálního padělku. Za zdařilý ho označil i rektor Martin Balej.

Celý příběh a komunikaci s podvodníkem MF DNES vydala v červenci 2016, Havelka možná článek nečetl, protože čtyři dny po jeho zveřejnění poslal poslední e-mail.

„Chtěl bych se dotázat, zdali i nadále jevíte zájem o dokonání zakázky, či nikoliv,“ psal.

To už ho však hledali kriminalisté, na které se obrátila ústecká univerzita. Kriminalisté zjistili, že podvodník okrádal lidi dál, a to ještě půl roku. A také zjistili, jak přesně to dělal.

Důkazy v počítači

Nejprve na internetu nalezl skutečné vysvědčení a pravý diplom lidí, kteří se chlubili svým vzděláním. V grafickém programu je upravil a změnil jméno. Byl velice systematický a pečlivý, čímž policistům trochu usnadnil práci. V jeho počítači kriminalisté nalezli texty inzerátů pro inzertní weby v Česku i na Slovensku, připravená znění odpovědí pro komunikaci s klientem a několik čerstvých náhledů diplomů.

Žádný diplom nikdy nikomu neposlal. Po urgencích se nejprve snažil klienty obalamutit dodacím lístkem z pošty, který také zfalšoval, později psal, že je na poště nějaký problém, a nakonec přestal odpovídat. Většina lidí to nechala být, neboť si uvědomovala, že kupovat padělek není v pořádku. Jen jeden muž se obrátil na policii a podal trestní oznámení. Vymyslel si báchorku, že omylem zaslal peníze na špatný účet a nemůže je dostat zpět. Policisté na obvodním oddělení však jeho stížnost odložili.

Zajímavým způsobem Havelka řešil platbu. Pro každou zakázku si přes mobil založil anonymní účet a použil na to pokaždé novou SIM kartu. Klientovi poslal číslo účtu a svoje mobilní číslo jako variabilní symbol.

Přišel i na zvláštní způsob, jak peníze zlegalizovat. Pokaždé kupoval nový iPhone a obratem ho se slevou prodával ještě zabalený a s paragonem z internetového obchodu.

Diplom pro kluky z hospody

Podle příchozích plateb policisté zjistili, že od března 2016 do prosince 2016 připravil lidi o 786 621,66 koruny a prodejem mobilů (po slevě a odečtení poplatků za platby na účet) získal zhruba 740 tisíc. Používal různé e-mailové adresy i jména, Havelka samozřejmě nebylo jeho pravé příjmení, stejně jako Novotný, Novák, Dvořák a Černý.

Při výslechu se ke všemu přiznal. Tvrdil, že se o prodeji padělků dozvěděl na internetu a rozhodl se, že to vyzkouší. Peníze prý potřeboval na umoření dluhů, jenže ty má dosud a místo pohledávek věřitelů platil statisíce za elektroniku.

Policisté při vyšetřování vyslechli desítky příběhů lidí, kteří Havelkovi platili. Jeden muž tvrdil, že se s přáteli v hospodě složili na diplom jen proto, aby vyzkoušeli, jestli se dá opravdu koupit. A jen náhodou na něm mělo být jeho jméno. Jiní přiznávali, že chtěli diplom kvůli lepší práci.

Okradené lidi policisté evidují jako svědky, ale někteří jsou sami stíhaní, neboť je neodradilo, když je Havelka napálil, a padělek si obstarali jinde. Třeba muž, který na policii k výslechu přišel s občankou, na níž už měl titul Ing.

„Při vyšetřování se přišlo na několik falešných inženýrů,“ podotkl jeden z kriminalistů. Tyto případy řeší policie zvlášť. Havelka nyní řídí kamion, jezdí po Evropě a slibuje, že všechny peníze vrátí.