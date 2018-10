Koten z SPD získal od bezpečnostního úřadu prověrku na stupeň tajné

„Jsem zvědav, jestli o tom napíšete,“ říkal novinářům Okamura, když Koten ukázal, že dokázal získat prověrku na stupeň tajné.

Politici o zvolení politika SPD do čela bezpečnostního výboru sváděli velký boj. Nakonec ho podpořili i poslanci ANO, KSČM a Václav Klaus mladší z ODS.

Poslanci dalších stran ho kritizovali za to, že byl na Facebooku členem skupiny požadující vystoupení Česka z Evropské unie i NATO a články z dezinformačních webů.

„Chtěl bych těmto lidem vzkázat, že jsou to političtí plácalové, plně si uvědomuji, co říkám,“ řekl v úterý šéf poslanců SPD Radim Fiala.

Koten výhrady vůči němu už dříve při jednání bezpečnostního výboru odmítal tím, že kritizoval Českou televizi za zpravodajství o prezidentských volbách v USA nebo o situaci na Ukrajině. Proto podle něj lidé hledají alternativní zdroje informací.

„V případě, že by Česká televize nebo jakákoli jiná televize informovala velmi vyváženě třeba o prezidentských volbách v Americe nebo o konfliktu na Ukrajině, tak si myslím, že by si lidé nehledali žádná jiná média, ani taková, ani maková, prostě by jim stačilo to, aby česká veřejnoprávní televize informovala pravdivě,“ řekl tehdy Koten.