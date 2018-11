Češi topí špatným palivem. Úředníci obdrželi už přes 700 stížností

Ministerstvo životního prostředí si sečetlo, kolik takových podnětů úřady obcí s rozšířenou působností evidují. Do letošního září jich přijaly 733.



Ministr Richard Brabec (ANO) zákon umožňující kontrolu topenišť (ještě než vstoupil v platnost) zdůvodňoval preventivním charakterem. Měl lidi odradit od topení škodlivými palivy, zejména plasty a jinými odpadky, a zlepšit tak ovzduší. Zároveň si vysloužil velkou kritiku za to, že zákon mohou sousedi zneužívat k řešení svých sporů a že úředníkům dal výjimečnou pravomoc vstoupit až do domu.

Aktuální čísla ukazují, že ze 733 udání, která dorazila na úřady, vyhodnotili úředníci 273 z nich jako nedůvodná. Zbytku pak zaslali písemné upozornění k nápravě. Nejvíce stížností dostali úředníci ve Středočeském kraji, nejméně v Karlovarském. Pokut rozeslali celkem 32 za 86 500 korun.

Zákaz vstupu úředníkům

Na dveře pak klepali ve dvou stovkách domácností. Kontrolovali, čím lidé topí a jestli mají doklad o povinné revizi kotle. Podle Brabce toto číslo svědčí o faktu, že úředníci se ke kontrolám uchylují až v nejzazších případech. „Z dat vyplývá, že institut kontrol není v žádném případě nadužíván. Úředníci po dobu účinnosti novely zákona, která kontroly umožnila, jednají velmi uvážlivě,“ hodnotí Brabec.

Pokud by člověk úředníka odmítl vpustit do domu, hrozí mu pokuta až 50 tisíc korun. Takové případy byly pouze čtyři. Většinou se podle příslušných obcí jednalo o domácnosti, které měly problémy například s exekucemi a do domu nepouštěly vůbec nikoho.

V Poslanecké sněmovně momentálně leží návrh poslanců TOP 09 na zrušení kontrol úředníky.

„Podle našeho názoru stávající právní úprava představuje prolomení ústavní ochrany nedotknutelnosti obydlí,“ zdůvodňuje Miroslav Kalousek z TOP 09, proč usilují o novelu zákona o ochraně ovzduší. „Když budete podezřelý z vraždy, tak s domovní prohlídkou u vás musí souhlasit soudce. Když budete podezřelý, že topíte pneumatikami, tak vám tu domovní svobodu může prolomit úředník,“ přirovnává šéf poslanců TOP 09.

Naopak ekologové kontroly vítají. Spolu s kotlíkovými dotacemi na výměnu kotlů je to totiž podle nich cesta, jak zajistit v obci lepší ovzduší. Podle Daniela Vondrouše, ředitele Zeleného kruhu sdružujícího ekologické neziskové organizace, by mohl být celý proces od „udání“ až po fyzickou kontrolu jednodušší.

„Zákon stanovuje tolik podmínek, až není příliš efektivní. Je v něm spousta pojistek, které domácnostem umožňují, aby pálení nevhodných paliv jen zamaskovaly, a ne s ním úplně přestaly,“ domnívá se Vondrouš.

Úředník do domu totiž nemůže vniknout jen tak. Dosavadní praxe ukazuje, že radnice se samy do boje se spalovači odpadů aktivně nehrnou. Úřady tak nejprve musí dostat upozornění, na jehož základě zašlou domácnosti výzvu k nápravě s informací o možné fyzické kontrole. Návštěvě ještě musí rovněž předcházet písemná výzva, aby domácnost doložila revizi kotle.

„Lidé to pak napraví jen proto, že jim hrozí kontrola. Je pak tedy otázka, jestli ve vybraných případech kontroly nezjednodušit a neudělat přepadové kontroly,“ přemítá Vondrouš.

Maximální cena za revize

Revize kotlů na tuhá paliva jsou ze zákona povinné od roku 2016. Tehdy ministerstvo životního prostředí zavedlo povinnost si zavolat servisního technika každé dva roky. Vzhledem k tomu, že v polovině letošního roku ještě nemělo druhou revizi hotovou 850 tisíc domácností, posunulo ministerstvo povinnost revize až do konce roku 2019. Další pak bude nutná až po dalších třech letech.

K tomu jedná s ministerstvem financí, že by se do budoucna zastropovala cena, kterou si může technik za službu říct, stejně jako za kilometr jízdy k zákazníkovi.

Ministerstvo si od zavedení povinných revizí slibuje zlepšení ovzduší. Od září 2022 navíc už lidé ani nebudou moct doma topit v kotli nižší než třetí emisní třídy.

V případě porušení jim hrozí pokuta až 50 tisíc korun. Tedy stejná pokuta, jako když odmítnou úředníka pustit na kontrolu jejich topeniště.