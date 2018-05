V Kosovu zavraždili předáka místních Srbů, Bělehrad je v pohotovosti

Ředitel mitrovické nemocnice, kam byla oběť útoku převezena, na tiskové konferenci řekl, že Ivanoviče zasáhlo do hrudi pět projektilů. Poranění byla tak vážná, že snaha lékařů o jeho záchranu, která trvala zhruba tři čtvrtě hodiny, byla marná.



Prokurátor Shyqyri Syla sdělil, že se střílelo před kanceláří Ivanovičova hnutí z auta Opel Astra, které útočníci posléze zapálili. Severní část města, kde většinu obyvatelstva tvoří Srbové, zablokovaly silné policejní jednotky, které pátrají po útočnících.

Televize B92 na svém webu informovala, že srbský prezident Aleksandar Vučić v souvislosti s vraždou Ivanoviče svolal v Bělehradě na úterní poledne naléhavé zasedání Rady pro národní bezpečnost.

Událost nepochybně zvýší napětí nejen v etnicky rozdělené Kosovské Mitrovici, ale i mezi Prištinou a Bělehradem. Srbský prezident Aleksandar Vučič, který svolal naléhavé zasedání bezpečnostní rady státu, vyzval mezinárodní misi v Kosovu, aby do vyšetřování „teroristického činu“ zapojila i Srbsko. Zmínil se mimo jiné také o „zajímavých detailech, které naznačují, kdo by mohli být vrazi“, avšak co tím míní, neupřesnil.

Vraždu Ivanoviče rozhodně odsoudili i prezident a premiér Kosova Hashim Thaçi a Ramush Haradinaj. Oba hned varovali před zneužitím tohoto zločinu k „politickým cílům“. S odsouzením se připojila i Evropská komise a představitelé mise OBSE v Kosovu.

Z Bruselu se vrátila srbská delegace, která měla pokračovat v jednáních s kosovskými představiteli o normalizaci vztahů. Šéf delegace Marko Djurić označil vraždu 64letého Ivanoviče za teroristický čin, jehož cílem bylo vyvolat chaos a střet na severu Kosova.

Umírněný politik, který kritizoval i srbské gangstery

Pachatelé útoku jsou zatím neznámí. Za útokem by mohli být albánští nacionalisté, ale mohlo jít rovněž o likvidaci nepohodlného politika srbským zločineckým podsvětím. Ivanovič totiž poukazoval na to, že Srbové v Mitrovici mají strach ani ne tak z Albánců, jako z místních kriminálníků.



„Lidé se nebojí Albánců, nýbrž Srbů, násilníků a kriminálníků, kteří jezdí v džípech bez poznávací značky. Drogy se prodávají na každém rohu. Bylo to i dříve, ale ne v takové míře, tito lidé se nechovali tak arogantně jako nyní,“ řekl Ivanovič například v rozhovoru poskytnutém týdeníku Vreme.

Soudní senát justiční a policejní mise Evropské unie v Kosovu (EULEX) před dvěma roky Ivanoviče odsoudil k devítiletému vězení. Uznal ho vinným, že 14. dubna 1999 v Kosovské Mitrovici podnítil příslušníky srbské polovojenské jednotky k zabití čtyř albánských civilistů.

O rok později ale kosovský odvolací soud rozsudek zrušil a nařídil nový proces. Dospěl k závěru, že nebylo možné s jistotou potvrdit, že si Ivanovič byl vědom válečných zločinů, ani že by je organizoval či nařizoval.

V etnicky rozdělené Kosovské Mitrovici, kde trvá napětí od konce válečného konfliktu z konce 90. let, byl Ivanovič považován za umírněného politika, poznamenala agentura AFP. Byl jedním z mála kosovskosrbských představitelů, který uměl albánsky. Důrazně kritizoval politiku Bělehradu vůči Kosovu, a přestože odmítal nezávislost Kosova rozhodněji než leckterý politik v Srbsku, zdál se být vstřícnější dialogu s prištinskými úřady.

Vedení kosovských Albánců v roce 2008 jednostranně vyhlásilo nezávislost na Srbsku, kdy bylo Kosovo od ozbrojeného konfliktu v letech 1998 a 1999 pod mezinárodní správou. Konflikt, který si vyžádal zhruba 10 000 lidských životů, vypukl po ozbrojené vzpouře albánských separatistů. Bělehrad reagoval tvrdým zásahem armády a policie, který se zvrhl v etnickou čistku provázenou zločiny a který ukončil vojenský zásah NATO proti Srbsku.