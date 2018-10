Kosovo chce mít vlastní armádu. Budeme chránit své zájmy, hrozí Srbové

Nová armáda by měla čítat pět tisíc vojáků a tři tisíce záložáků. Podle balíčku tří projednávaných zákonů by měla vzniknout transformací lehce ozbrojených Kosovských bezpečnostních sil (KSF), které mají v současnosti zhruba 2,5 tisíce členů. Díky tomu by se podle mínění vlády nemusela měnit ústava, uvádí německá stanice Deutsche Welle.



To však zástupci srbské menšiny považují za protizákonné a jedenáct jejích poslanců proto bojkotovalo čtvrteční hlasování o zákonech v prvním čtení. Z celkových 120 poslanců jich pro balíček 98 zvedlo ruku, a zákony tak i přes bojkot prošly do dalšího čtení.

„Tyto tři zákony mají jediný úkol, a sice ochránit teritoriální integritu Kosova i všechny občany Kosova,“ uvedl podle agentury Reuters kosovský premiér Ramush Haradinaj.

Rozhodnutí kosovské vlády kritizují i politici ze sousedního Srbska. Hlavní vyjednavač Bělehradu Marko Djurić v unijních rozhovorech s Kosovem varoval, že vznik armády může mít „nepředvídatelné následky“ pro bezpečnost v regionu, a vyzval mezinárodní společenství k reakci.

„Srbsko bude chránit své zájmy na celém svém území,“ pohrozil. Srbský ministr obrany Aleksandar Vulin pak uvedl, že by kosovská armáda „ohrozila Srby a Srbsko“ a že jedinými ozbrojenými silami, které v bývalé srbské provincii mohou být, je armáda NATO.

Ta je v Kosovu od zásahu proti srbským etnickým čistkám v roce 1999. Zatím se údajně stáhnout neplánuje, ale pokud nová armáda vznikne, mohly by se snížit počty vojáků na místě. Nyní jsou v Kosovu čtyři tisíce aliančních vojáků.

„NATO podporuje Kosovské bezpečnostní síly v jejich současném mandátu. Pokud se změní, Severoatlantická rada bude muset znovu přezkoumat rozsah mandátu NATO v Kosovu. Nemůžeme však předjímat, jaká rozhodnutí rada učiní,“ uvedl pro Reuters nejmenovaný představitel Aliance.



NATO také podle DW v minulosti přesvědčovalo tamní vládu, aby bez podpory srbské menšiny novou armádu nezakládala. Právě na nesouhlasu Srbů ztroskotal plán z loňska, kdy bylo potřeba změnit ústavu.