Kosatka Wikie ohromila vědce, naučila se opakovat anglická slovíčka

20:42 , aktualizováno 20:42

Vědci vůbec poprvé zdokumentovali, že se kosatky umějí naučit základy lidské řeči. Kosatka Wikie, kterou vědci studovali, dokáže zopakovat anglická slova hello, bye nebo one a two. Výzkumníci doufají, že schopnost Wikie imitovat slova poskytne nový pohled na to, jak velryby napodobují zvuky, které slyší ve volné přírodě.