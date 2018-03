Bezpečnostní kontroly na Hradě se mají přesunout a zmodernizovat

Bezpečnostní kontroly návštěvníků Pražského hradu by se mohly konat na jiném místě než v současnosti. Od Prašného mostu se mají přesunout do sousedních hradních zahrad, u Hradčanského náměstí by Hrad situaci rád vyřešil ve spolupráci se sousedním pražským arcibiskupstvím. Kontroly by také měly projít modernizací.