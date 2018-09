Zrušme pokutu, když nepustíte domů kontrolora kotle, navrhli poslanci

„Jsme přesvědčeni, že něco tak zásadního jako domovní svoboda nemůže být prolomeno rozhodnutím úředníka. Vezměte si, že když budete podezřelý z vraždy, tak s domovní prohlídkou u vás musí souhlasit soudce. Když budete podezřelý, že topíte pneumatikami, tak vám tu domovní svobodu může prolomit úředník,“ zdůvodňuje návrh poslanců TOP 09 šéf jejich klubu Miroslav Kalousek.

„To je jednak taková neúcta k právu na nedotknutelnost obydlí a na vaše soukromí a pak také vidíme obrovské riziko zvůle,“ dodal poslanec. „Pokud se vstupem do obydlí souhlasí soud, je to v pořádku, ale není to možné z vůle úředníka. Budeme se pokoušet přesvědčit ostatní strany, jsme připraveni jít i na určité kompromisy, ale podle našeho názoru není možné někomu vniknout do obydlí, aniž by s tím souhlasil nezávislý soud,“ uvedl Kalousek.

Skupina jednatřiceti poslanců TOP 09 a ODS se již dříve pokoušela prosadit zrušení některých pasáží zákona o ochraně ovzduší u Ústavního soudu. Neuspěla. Ústavní soudce zpravodaj Ludvík David řekl, že zákon při kontrole ústavnosti obstál. Fyzické kontroly domácích kotlů jsou po vyčerpání ostatních možností přiměřeným omezením práv a kontroly kotle a paliva nelze podle jeho zpravodajské zprávy srovnávat s domovní prohlídkou.

Poslanci TOP 09, kteří se nyní snaží změnit zákon, se opírají o nesouhlasné menšinové stanovisko ústavního soudce Jaroslava Fenyka.

Ministr životního prostředí a místopředseda ANO Richard Brabec sankci v zákoně o ovzduší hájí. Navíc jí podle něj ještě vůbec nemusely úřady použít. „Dosavadní zkušenosti s aplikací nové kompetence obcí v oblasti kontroly znečišťujících kotlů jasně ukazují, že funguje především jako velmi dobrá prevence. Žádná komanda se samozřejmě do kotelen nevlamují, jak demagogicky hrozili někteří opoziční politici. A nemáme žádné info ani o tom, že by byla udělena sankce za neumožnění kontroly,“ sdělil v pondělí iDNES.cz Brabec.