VIDEO: Vykrádání kontejnerů může i zabít, nové popelnice narušitele odhalí

Videoreportér iDNES.cz Matěj Smlsal testoval, jak se dá do jednotlivých kontejnerů dostat. Do těch na elektroodpad to jde stále hůř. Firma Asekol, která kontejnery vyrábí, vyvinula už několikátý uzavírací mechanismus. „Musel bych kontejner poškodit, abych se do něj dostal,“ popisuje reportér.

Lidé často lezou i do kontejnerů na textil. Oblíbenou taktikou některých rodičů je, že položí dítě na pohyblivou část, překlopením ho dostanou dovnitř a ono poté vyhazuje ven oblečení, které si rodina odnese domů.

I kvůli těmto událostem se testuje nový systém, který dokáže člověka v nádobě odhalit. V Česku se jich zatím nachází deset, mimo jiné v Debři u Mladé Boleslavi.

„Tento kontejner je speciální tím, že na něm zkoušíme jedno z nových čidel, které dokáže odhalit, když dovnitř vleze dejme tomu člověk, kočka nebo pes. Zkrátka jakýkoliv živý organismus,“ řekl ředitel firmy AppSatori Petr Jareš.

Zvenku chytrý kontejner nepoznáte

Zvenku by ale člověk nepoznal, že zrovna tento kontejner umí lidi rozeznat. Dovede to díky malé bílé krabičce, která je přilepená uvnitř.

„Funguje to na bázi infračervených čidel, to znamená jakmile zachytí něco teplého, tak okamžitě odešle SMS zprávu jednomu z řidičů, který se pak může přijet podívat, co se v kontejneru děje,“ doplnil Jareš.

Text zprávy, která se odešle při vniknutí člověka do nádoby, zní: „Pozor, možný člověk v kontejneru DEBŘ (ulice Úzká, Mladá Boleslav)“.

„Čipy jsou instalované do kontejnerů na textil zaprvé z toho důvodu, že chceme, aby nedocházelo ke znehodnocení materiálu. A zadruhé je to funkce ochrany uživatelů, kteří se rozhodnou do kontejneru podívat,“ uvedl Lukáš Killar, ředitel firmy Dimatex CS, která se věnuje recyklaci odpadů.

Kromě kontejnerů na textil a elektroodpad lezou lidé často i do modrých nádob na papír. Především tedy bezdomovci, kteří se v nich zahřívají. Začátkem ledna se v Kroměříži stalo, že muže, který se v kontejneru opil a usnul, vyvezli popeláři. Naštěstí měl u sebe mobil a zavolal policii, která ho pak zachránila.