V Kongresu zasedne první muslimka, dcera palestinských přistěhovalců

Dvaačtyřicetiletá žena je nejstarší ze čtrnácti dětí svých rodičů, kteří se do USA přistěhovali z Palestiny. Její matka je z vesnice u Ramalláhu a otec z Bajt Chaníny, což je čtvrť ve východním Jeruzalémě. Podle stanice CNN se stane první muslimkou v Kongresu.



Tlaibová má za sebou politickou kariéru v michiganském parlamentu, jehož členkou byla v letech 2008 až 2014. Nyní pracuje jako advokátka.



Po sečtení téměř všech hlasů odevzdaných v úterních primárních volbách má přes 33 procent hlasů, zatímco její největší konkurentka Brenda Jonesová něco přes 29 procent hlasů, napsal list The Detroit News.

V tomto okrsku silně nakloněném demokratům nebude v listopadových kongresových volbách kandidovat žádný republikán, takže vítězství Tlaibové v této volbě je dané. Michiganský člen Sněmovny reprezentantů demokrat John Conyers loni rezignoval kvůli obvinění ze sexuálního obtěžování a Tlaibová ho nahradí.

Za vítězství Tlaibová ve svém středečním tweetu voličům poděkovala. „Děkuji vám moc za to, že jste umožnili, aby se tato neuvěřitelná chvíle stala. Nedostává se mi slov. Nemohu se dočkat, až pro vás budu moci pracovat v Kongresu,“ napsala.

Tlaibová vedla aktivní kampaň, při níž obcházela voliče v tričku s nápisem Rashida do Kongresu. V úterý v rozhovoru s listem The Detroit News řekla, že prožívá dny, které by označila za „šťastný zmatek“. „Je úžasné mluvit s rodinami, mám pocit velké podpory,“ sdělila.



V tomto okrsku v prezidentských volbách v roce 2016 zvítězila s 60,6 procenta hlasů Hillary Clintonová, zatímco nynější prezident Donald Trump tam dostal 0,2 procenta hlasů.

Volby v Ohiu těsně vede republikán Balderson

Ve státě Ohio po sečtení téměř všech hlasů v doplňovacích volbách do Sněmovny reprezentantů těsně vede republikánský kandidát Troy Balderson. Dramatický souboj v tradičně republikánském volebním obvodu je vnímán jako varování pro prezidenta Donalda Trumpa před listopadovými kongresovými volbami. Demokrat Danny O’Connor dokázal se soupeřem svést bitvu vyrovnanou do poslední chvíle.

Po sečtení 99 procent okrsků má Balderson náskok přibližně 1 700 hlasů, což je méně než jedno procento hlasujících. Zbývá však sečíst ještě korespondenční hlasy a ty volební lístky, jejichž platnost je třeba zvláště ověřit. Těch je dohromady přes osm tisíc. Podle CNN sice tyto hlasy obvykle do výsledku voleb výrazně nepromluví a Baldersonovo vítězství je pravděpodobné, nelze však o něm zatím mluvit s jistotou.

Vyrovnaný souboj v obvodu zahrnujícím předměstí Columbusu a venkovské oblasti, v němž od 80. let nepřetržitě vítězí republikánští kandidáti, vykládají komentátoři jako velký úspěch demokratů, který přináší nadějné vyhlídky směrem k listopadovým volbám.

V nich bude opozice usilovat o ovládnutí obou komor dosud republikány řízeného Kongresu, čímž by výrazně zkomplikovala Trumpovi vládnutí.

„Ještě před měsícem tenhle souboj nepoutal pozornost, ale stal se celonárodní záležitostí a referendem o Trumpovi, což mezi demokraty vyvolalo zápal,“ řekl agentuře AP analytik Patrick Murray. Zatímco začátkem července měl Balderson v průzkumech dvojciferný náskok, krátce před hlasováním byly preference takřka vyrovnané.

Minulý týden přijel republikánského kandidáta podpořit sám Trump, který to zopakoval i během volebního dne na Twitteru. Ještě před sečtením všech hlasů označil prezident Baldersona za vítěze a přisvojil si zásadní podíl na jeho úspěchu. Vítěz má místo ve Sněmovně reprezentantů jisté na pouhé tři měsíce, neboť je bude muset v listopadu hájit ve volbách.