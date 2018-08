Konflikt na koupališti v Dubí se odehrál jinak, tvrdí noví svědkové

Server Romea.cz, který přináší informace o dění ze světa Romů, oslovil ženu, jejíž syn měl podle druhé ženy údajně topit jiné dítě. Právě tato dětská potyčka měla být příčinou následného incidentu.



„Ta paní chytla mé dítě za ramena, začala s ním třást a křičet ‚už tě mám plné zuby, už mě sereš‘ a hodila s ním jak s kusem hadru do bazénku,“ uvedla matka, kterou podle médií obvinila policie z výtržnictví (více v článku Střety jsou v Dubí běžné). Děti na sebe podle ní jen cákaly vodu a nebyl důvod k tomu, aby její dítě kdokoli napadal.

„Řekla jsem jí, co si to dovolujete, takhle házet s mým dítětem,“ vzpomíná dále žena s tím, že vzápětí vzala syna, který byl v šoku, a odvedla ho na deku. Ve sporu pak podle ní pokračovala její kamarádka, která je podle Romey tou, koho policisté ve skutečnosti obvinili.

„Proč jsi sprostá, když jsi ublížila jejímu dítěti?“ křičela podle Romea.cz tato Romka. Druhá matka jí odpověděla a obě ženy se náhle začaly prát.

Do sporu se v tu chvíli zapojil David M., který přiběhl do dětského bazénu. „První zaútočil David M., který vběhl do bazénu a surově odhodil romskou ženu, která se v bazénku prala s českou ženou, a udeřil ji pěstí,“ popsala další svědkyně Lucie.

„Žádných sedm Romů ho nemlátilo,“ tvrdí s tím, že se s mužem prala pouze napadená Romka a její bratr, který jí šel na pomoc. Zbytek davu údajně tvořili především rodiče, kteří si běželi do bazénu vyzvednout děti kvůli obavám o jejich zdraví.

Jiní svědkové události, kteří dříve vypovídali do médií, ale tvrdí, že romská matka začala nadávat a pak druhou ženu opakovaně udeřila a tahala za vlasy. Policie ji pak obvinila z výtržnictví a násilí proti skupině obyvatel. Spolu s ní podezírá z výtržnictví dalších pět mužů.

Která z verzí je pravdivá, by mělo ukázat šetření policie. Romea.cz však přidala ještě jednu výpověď údajné svědkyně z Facebooku. Svědectví není od Romky, doplňuje server.

„U konfliktu na koupališti v Dubí jsem byla. Kdo začal hádku, byla paní našeho původu. Začala na Romku řvát všelijak sprostě, nebudu se vyjadřovat jak. Přitom paní za ní šla slušně a říká, že jsou to jen děti a další věci. Pak si skočily do vlasů. Začaly se tam prát. Do toho se zapletl mladík, a věřte mi, viděla jsem to na vlastní oči, jak pán odhazuje tu ženu, a je drzej a možná i opilej. To nevím, to bych lhala. Ale zastal se, to smekám, ale neměl se do toho plést!“ napsala údajně na sociální síti svědkyně.