Krčálovi po demisi náleží odchodné 144 tisíc, služební auto nechce

Podle zákona o platech ústavních činitelů dostane Krčál odchodné, pokud se do tří měsíců nestane opět ústavním činitelem, tedy například poslancem, senátorem či soudcem. Právě kvůli této podmínce na odchodné nedosáhne Malá, které po rezignaci zůstal poslanecký mandát.

Krom jednoho platu by Krčála mohl taktéž vozit po dobu tří měsíců řidič služebním autem. Jenže o to exministr nestojí. „Určitě ne,“ odvětil Krčál na dotaz iDNES.cz, jestli této výhody využije. Mimochodem bývalí ministři silových resortů a expremiéři mají ze zákona právo i na ochranku.

Po loňských sněmovních volbách stát vyplatil odchodné i 120 končícím poslancům. Vypočítává se z hrubé mzdy poslance vynásobené počtem let strávených v daném funkčním období ve Sněmovně plus jeden plat navíc. Řadový poslanec pobírající plat zhruba 71 tisíc korun tak po čtyřech letech ve Sněmovně dostane na rozloučenou 355 tisíc korun

Zeman: Mohl si ušetřit ostudu

Demisi Krčála přijal ve středu prezident Miloš Zeman. Ve funkci ministra skončil sociální demokrat po třech týdnech, když se provalilo, že nezanedbatelné části jeho bakalářské práce jsou opsané z jiné práce

„Plagiátorství je krádež svého druhu, krádež duševního vlastnictví jiné osoby a jakýkoli ministr, který ne je obviněn z krádeže, ale kterému je prokázána krádež, by měl nejen odstoupit,“ řekl pro agenturu ČTK Zeman. Doplnil, že takový člověk by měl mít dostatek sebekritiky, aby na funkci vůbec neaspiroval. „Nehledě na to, že by si tím ušetřil mohutnou ostudu,“ dodal (více v tomto článku).

„Na vypracování bakalářské práce jsem strávil spoustu času. Připouštím ale, že v jejím obsahu mohlo dojít k pochybením,“ řekl Krčál novinářům na tiskové konferenci, kde oznámil rezignaci. Ve funkci ho nahradí Jana Maláčová.

Kvůli stejnému prohřešku minulý týden přitom v Babišově vládě skončila i Taťána Malá (ANO), která dvanáct dní seděla v křesle ministra spravedlnosti. Narozdíl od Krčála ale se svou demisi několik dní váhala.