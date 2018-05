Vyhazujete potraviny po návratu z dovolené? Odložte je do komunitní lednice

V Evropě se každoročně vyhodí 88 tun jídla. V Česku každý občan za rok průměrně vyhodí 80 kilogramů potravin v hodnotě až 20 000 korun. Potraviny by přitom nemusely automaticky končit v kontejneru, mohou nasytit lidi z nízkopříjmových vrstev jako rodiče samoživitele, důchodce a další. Stačí je dát do komunitní lednice.

„Sdílení potravin je důležitá věc z hlediska komunity i ochrany životního prostředí. Až 53 procent vyplýtvaného jídla pochází z domácností. Lednice umožňuje dát jídlo k dispozici těm, kteří ho chtějí. Každý si může brát potraviny v libovolném množství. Nikoho neselektujeme,“ popsala Veronika Doubnerová, která má na starost rozvoj komunitních lednic.

Lidé mohou do lednice v centru Kotlaska dát ovoce, zeleninu a potraviny, které jsou v neotevřeném originálním balení a které nejsou prošlé. Zakázané je vařené jídlo z domova, nepasterizované mléko, maso, ryby nebo alkohol. Na vše bude dohlížet koordinátorka, která bude mít lednici v rámci komunitního centra Kotlaska na starost.

Ušetří peníze a stmelí komunitu kolem Kotlasky

„Není naším cílem lidi kontrolovat. Budeme ale dohlížet na ledničku a pokud někdo přinese něco nevhodného, tak ho na to upozorníme a vysvětlíme. Pokud by někdo přinesl navařené jídlo z domova, využili bychom to jinak, například v rámci akcí, které pořádáme pro naše klienty,“ řekla iDNES.cz koordinátorka komunitní lednice Hana Kramlová.

Potraviny do lednice mohou ukládat lidé, kteří se například chystají odjet na dovolenou a vědí, že by se jim jídlo v lednici zkazilo. Využívat je budou mimo jiné klienti neziskové organizace Rubikon, která provozuje Kotlasku a zároveň pomáhá lidem s trestní minulostí.

„Je to výrazné ušetření peněz. Přála bych to hlavně důchodcům i lidem, kteří třeba nemohou moc chodit a mají asistenty. Je také dobře, že to bude hlídané, protože existuje mnoho lidí, kteří by to zneužívali. Stejně mám obavy o lidi, kteří to nepřejou všem. Jsou tak hladoví, že si vezmou všechno a nemyslí na to, že je nás tady víc. Já jsem si do práce vzala akorát šunku, hroznové víno a džus, to mně bohatě stačí,“ uvedla Ivana Krásová, která byla dříve ve vězení za krádeže jídla a nyní má dvě zaměstnání.

Lednice v Británii přerozdělí 21 500 kg potravin za tři měsíce

Ve světě se myšlenka komunitních lednic objevila v roce 2012 ve Velké Británii a ve Španělsku. Poté se lednice rozšířily do Indie, na Nový Zéland, do Německa a dalších zemí. V Británii nyní funguje 31 komunitních lednic a dalších 30 se připravuje na spuštění. Společnost Hubbub, která je provozuje, uvádí, že za tři měsíce dokáže přerozdělit 21 521 kilogramů potravin.

Do Česka přinesla projekt komunitních lednic společnost Samsung Bezezbytku, která poskytla lednice a bude u nich zajišťovat servis. Provoz lednice na Kotlasce přijel zahájit prezident Samsung Electronics Czech and Slovak Seung Joo Shin. Samsung na zprovoznění lednice pracoval od loňského roku ve spolupráci s platformou pro zodpovědné podnikání Byznys pro společnost.

Samsung Bezezbytku plánuje otevření i dalších komunitních lednic. Během pár měsíců by měly zahájit provoz v komunitních centrech na Žižkově a v Holešovicích. Projekt je zatím v pilotní fázi a pokud se osvědčí, může se rozvíjet i do dalších měst po Česku.

V řadě měst po Česku přitom už komunitní lednice fungují, většinou jsou ale umístěné venku a nemají zajištěný pravidelný servis ani kontrolu potravin.

Komunitní centrum a zahrada Kotlaska funguje od června 2017 a nabízí prostor pro volnočasové aktivity ale i pěstování vlastního ovoce a zeleniny. Provozuje ho nezisková organizace Rubikon.

„Lidé k nám chodí na kurzy jógy, besedy a také na zahradnické workshopy. lidé si u nás pěstují vovoce a zeleninu, kytky a bylinky a tím zapomínají na starosti všedního dne. Jsme rádi, že jsme se zapojili do projektu proti plýtvání potravinami. Jídlo, které by skončilo v koši, bude dále sloužit dobré věci,“ řekla ředitelka Rubikon Centra Dagmar Doubravová.