Komunisté řeší toleranci vlády. Začnou jednání ve třech, s ANO a ČSSD

Komunisté podle Filipa chápou, že daně se nedají měnit ze dne na den, a tak chtějí dohodu v rámci volebního období. „Vládní prohlášení směruje na dobu čtyř let. Rozumíme tomu, že daně se nedělají ze dne na den ani do poloviny roku, ale že musíme mít pevný rámec,“ uvedl Filip.

Zatímco komunisté i ČSSD usilují o prohloubení daňové progrese a zavedení sektorové daně, ministryně financí Jana Schillerová za ANO zatím tvrdí, že ANO nikdy nepřistoupí na zvyšování daní ani na zavádění nových. Právě třeba o daních mají jednat všechna tři uskupení, o jejichž poslance by se opírala Babišova vláda.

Komunisté na rozdíl od ANO chtějí, aby lidé dostali možnost se v referendech vyjadřovat i k zahraničněpolitickým otázkám. A přísnější pohled mají na zahraniční vojenské mise. Čeští vojáci by se podle KSČM měli účastnit jen těch, které schválí OSN.

Filip jednal už v pátek s premiérem v demisi Babišem. Doufá, že příští vláda, kterou by tolerovala KSČM, by bez souhlasu komunistů nedělala taková rozhodnutí jako vyhoštění ruských diplomatů, o němž uvažuje Babiš po otravě Sergeje Skripala ve Velké Británii nervově paralytickým jedem novičok.

Vláda s důvěrou Sněmovny by podle prezidenta Miloše Zemana mohla vzniknout do konce května. I kdyby někteří sociální demokraté Babišovu vládu nepodpořili a koalice by se opírala o hlasy alespoň 105 poslanců, považoval by ji prezident za poměrně stabilní. Nejtěsnější většina 101 hlasů by už podle něj byla příliš křehká.

To, aby komunisté podpořili vznik vlády, minulý týden doporučil výkonný výbor KSČM širšímu vedení ÚV KSČM. Komunisty ještě čeká 21. dubna volební sjezd v Nymburku. Na funkci šéfa komunistické strany mají kromě Filipa nominace místopředseda Josef Skála, europoslankyně Kateřina Konečná a poslanci Leo Luzar a Zdeněk Ondráček.