O místa na radnicích usilují celé rodiny, leckde za různé partaje

Připomíná to jeden z mnoha populárních seriálů či filmů, kde vystupuje rodina Nováků. Jenže tentokráte to není dynastie železničářů nebo se nehádají se sousedy Bartáčkovými, ale dělají politiku. ČSSD v Praze 10 dlouhá léta vládl stejnojmenný klan. Vladimír Novák starší je starostou, jeho žena Hana zastupitelkou. Byla i radní hlavního města.



Politicky se v ČSSD na místní úrovni angažoval i jejich syn Vladimír, který působil jako tajemník. „Plánovali si, že jako rodina v politice vydrží. Ještě v zimě nic nenasvědčovalo tomu, že by opouštěli ČSSD,“ řekl MF DNES člověk blízký manželům Novákovým, kteří chtěli do stranických struktur postupem času angažovat i své další čtyři děti.

Teď však po letech přichází změna a pro případné fanoušky této politické rodiny dlouhé hledání na kandidátkách.

Zatímco starší z Nováků bude letos v Praze 10 kandidovat jako dvojka za subjekt Starostové pro Prahu, junior přesídlil z Vršovic do Hostivaře, kde se v Praze 15 stal lídrem SPD.

„Strana ztratila dynamiku, nevyslyšela poslední vzkaz od voličů, nešla do opozičních lavic a neprovádí svou revitalizaci. Nyní pouze řeší, kdo bude mít jaké ministerstvo,“ uvedl Novák starší důvody svého odchodu z ČSSD.

A Novák mladší, který dříve čelil kritice za to, že byl členem dozorčí rady v podniku Pražská teplárenská Holding a bral zde odměny ve výši dvacet až třicet tisíc korun za měsíc, dnes na svém facebookovém profilu říká: „Rád bych zprůhlednil hospodaření naší městské části, právě proto, aby se finanční prostředky vydávaly správným směrem.“

V Pelhřimově by se naopak na jedné radnici mohli v budoucnu potkávat otec a syn Běhounkovi. Po současném zastupiteli a také hejtmanovi Vysočiny a poslanci Jiřím Běhounkovi chce nyní do vedení města i jeho syn – Jiří Běhounek mladší. Zatímco jeho otec kandiduje jako pětka (znovu jako nestraník za ČSSD), on sám je číslem 6 u Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst. Oba Běhounkové jsou ortopedi, mladší pracuje na oddělení v pelhřimovské nemocnici, kde jeho otec býval primářem.

Proškolena v Číně

Do voleb jde i hejtmanův exnáměstek Libor Joukl, který figuruje i v kauze údajně předražených sypačů pro krajské silničáře (soud ho však v uplynulých dnech nepravomocně zprostil obvinění). Doma v Přibyslavi na Havlíčkobrodsku kandiduje za ČSSD z posledního, patnáctého místa. O deset pozic výše se přitom uchází o hlasy jeho dcera Veronika. Je pozoruhodné, že Joukl v dobách, kdy byl náměstkem hejtmana, hodně prosazoval spolupráci s Čínou, konkrétně s provincií Hubei a městem Wuhan. A jeho dcera je čerstvá absolventka wuhanské univerzity.

V Českých Budějovicích se o přízeň voličů střetnou bratři Pikousové. Starší Jan jako dvojka na kandidátce KSČM, mladší Martin se pokusí na radnici dostat z osmé pozice za hnutí Občané pro Budějovice. „Když se náhodou jako rodina potkáme u oběda, připomíná to spíš zvláštní politickou satiru. Pokud začneme o politice, tak už dopředu víme, že to dopadne špatně. I když fyzické násilí z mládí jsme vyměnili za verbální výměny,“ líčil MF DNES mladší z bratrů Martin.



Jan k tomu však okamžitě dodal: „Já se to snažím dát vždy spíš do humorné roviny.“ Sourozenci si podle svých slov nerozumějí třeba v názorech na současného prezidenta.

Ve Zlíně a Uherském Hradišti kandidují také bratři, tentokrát z hazardní společnosti Synot – Ivo a Miroslav Valentovi. „Politické dění nikdy nebylo lhostejné ani našemu tátovi a dalším členům rodiny, kteří se již před desítkami let angažovali proti totalitnímu režimu. Zřejmě to tedy máme v genech,“ zdůvodnil to MF DNES senátor Ivo Valenta.

Další Valentovy – v tomto případě ale manžele – nalezneme na kandidátce ve Vsetíně. Současná zastupitelka Taťána Valentová Nersesjan kandiduje za ČSSD z druhého místa, její manžel Josef Valenta ze čtvrtého.