Hnutí ANO vyhraje komunální volby v Praze, Brně i Ostravě, tvrdí průzkum

ANO by v hlavním městě podle průzkumu pro server Blesk.cz získalo 21,4 %, následují Piráti (17 %) a s téměř shodným skóre ODS (12,6 %) a TOP 09 (12,5 %).

Podobného výsledku hnutí Andreje Babiše (22 procent) i ODS (14 %) dosáhly i v Brně. Třetí příčku podle průzkumu, kterého se od 22. března do 13. dubna účastnilo 1 850 respondentů, obsadila SPD (9,7 procenta), čtvrtou Piráti (8,5 %).

V Ostravě ANO uspělo s výraznějším výsledkem (35,1 %), s odstupem následuje SPD (14,5 procenta), ČSSD (9,7 %) a KSČM (8,8 procenta). V Plzni hnutí dosáhlo na 24 % a ODS na 12,7 %. Piráti i sociální demokraté oslovili desetinu voličů.

V Liberci podle průzkumu kromě ANO (23,3 %) uspějí tradičně i Starostové pro Liberecký kraj (15,8 %). Následuje další lokální uskupení Změna pro Liberec (13,1 %) a ODS (7,8 %). V Ústí ANO získalo 27,5 %, ODS 11,6 %, SPD 10 procent a Piráti 9,6 %.

Stranické preference oproti volební modelu zohledňují i respondenty, kteří by k volbám nešli nebo neví, koho by volili. „Volební model by zatím bylo předčasné dělat, neodpovídalo by to realitě. Řada voličů se bude teprve rozhodovat podle podoby jednotlivých kandidátek a vybírat osobnosti napříč kandidátkami,“ řekl iDNES.cz ředitel agentury Jan Kubáček.

Volby do obecních zastupitelstev se uskuteční v říjnu, přesný termín prezident Miloš Zeman ještě neurčil. Jako obvykle budou lidé ve třetině obvodů volit i senátory.



Poslední komunální volby se konaly v říjnu 2014. Zvítězilo hnutí ANO s 14,59 procenty, ČSSD získala 12,65 procenta, sdružení nezávislých kandidátů celkem 11,67 procenta, ODS 9,01 procenta.