SPD láká Pražany na mozkový trust, bezpečnost i Psí hlídky

Slavnostní představení kandidátů do pražských voleb se konalo v Havlíčkových sadech ve Viničním altánu a SPD prvně představila své kandidáty do Senátu. Na Praze 2 bude kandidovat Ladislav Jakl, na Praze 4 Jiří Kocman, na Praze 8 Luděk Kůla a na Praze 12 Ivan David (na všechny kandidáty do Senátu se můžete podívat v tomto přehledu). Po jejich uvedení se ujal slova kandidát na primátora Beran.

„Myslím, že jste měli možnost vidět, že SPD má co říci a že SPD má nějaký mozkový trust. Všichni z kolegů, kteří tu mluvili, byli a jsou experty ve svém oboru, ať už je to medicína, státní správa, bezpečnost nebo něco jiného,“ uvedl Beran. Zmínil, že do voleb nejdou stylem profesionálních politiků, ale jako tým lidí, kteří něco umí.

Beran dále shrnul, že se v Praze narodil, vyrůstal, hrál si na pískovišti a poznal zde první lásky. Proto je pro něj podstatné, aby v Praze vládli odborníci. „Mojí prioritou je rozvoj města, rozvoj civilizace s moderními vymoženostmi, ale také tradicemi, ze kterých vycházíme. Rozvoj města je především rozvoj života, zejména nového života mladých rodin ale i také důstojného života seniorů a střední generace,“ shrnul Beran.

Vadí mu na ulicích dealeři drog, naváděči do vykřičených domů i opilí turisté. „Tohle nejde, pokud si to tam chtějí provozovat, tak ať to neprovozují na ulici a neprovozují to pro turistický lumpenproletariát. Odmítáme přijímat kriminalitu společnosti v Praze jako běžný jev,“ dodal Beran.

Koníčkem není squating ani dredy

Na Praze 1 chce SPD nalákat voliče na vybudování rychlodráhy propojující centrum Prahy, konkrétně Hlavní nádraží a Letiště Václava Havla. Tamější kandidát SPD Pavel Černý chce také méně bezdomovců ve veřejné zeleni a naopak více dětských hřišť, jeslí, sportovišť, škol a školek v srdci Prahy.

Kandidát na starostu Prahy 3 Petr Bednář na začátek svého projevu řekl, že chce bojovat proti squatům, a to především vyklizením Kliniky. „Jak vidíte mezi mé koníčky nepatří squating, požívání měkkých a tvrdých drog, pletení si vlasů do dredů,“ řekl holohlavý Bednář. Chce také zajistit pořádek na dolním Žižkově a v okolí Ohrady. Rád by také vybudoval metro D na Žižkově.

Kdyby se dostal na radnici, tak by rád prověřil bytový fond, který je v majetku městské části Praha 3. „Zjistíme si, které nemovitosti jsou kým obývány a jak jsou využívány. Pokud uvidíme, že jsou využívány rodinnými příslušníky zastupitelů a jiných vedoucích pracovníků městského úřadu, tak bychom těm lidem chtěli dát výpověď a tyto byty bychom použili pro mladé a pracující rodiny,“ dodal Bednář s tím, že by je mohli obývat lékaři a policisté.

Voliče na Praze 5 chce zase oslovit Dalibor Šiktavanc, který chce zlepšit život občanů na Praze 5 a zvýšit bezpečnost. Proto by rád vytvořit jednotnou Metropolitní policii.

Kandidát na Praze 11 Robert Vašíček se představil tím, že je svobodný, zadaný „autíčkář“ a pejskař. Své záliby by rád využil i při zlepšení poměrů na Praze 11. Chtěl by více parkovacích pro „autíčkáře“ a chce také více psích hřišť na Praze 11 pro pejskaře. „Chceme zřídit Psí hlídky namísto nefunkční pochůzkové služby státní Policie,“ uvedl Vašíček. Pejskaři by podle něj při venčení mohli dohlížet na pořádek v ulicích a pokud uvidí nějakou kriminálně závadnou činnost, tak by jí nahlásili. Slíbil také, že za každý hlas, který dostane, vysadí jeden strom. Svůj proslov uzavřel slovy: „Ghetto na Praze 11 nechceme!“