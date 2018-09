Řekli mi, ať si vyberu, vysvětluje žena, proč kandiduje za SPD jako policista

Podle služebního zákona mohou policisté a hasiči kandidovat ve volbách do místních samospráv, ale nesmí být členy politické strany nebo hnutí. V takovém případě by totiž porušili zákon. I proto redakci iDNES.cz zaujalo, že Telecká má uvedeno, že je policistkou, zatímco je členem SPD. Stejně je na tom i František Janeček, který usiluje o post ve vedení Ostravy.

Redakce proto poslala žádost o vyjádření krajskému ředitelství Moravskoslezského kraje. Po několika dnech přišla odpověď. „Vzhledem k faktu, že se nejedná o policisty našeho krajského ředitelství Váš dotaz do naší gesce nenáleží,“ uvedla mluvčí ostravské policie Gabriela Pokorná.

Dvojice nepracuje ani u městské policie. „Dívala jsem se na ta jména. Určitě tito lidé nepracují u Městské policie Ostrava,“ uvedla mluvčí Michaela Michnová.

Nejasnosti nakonec objasnila sama Telecká. Vysvětlila, že v současnosti se stará o osobu blízkou. V minulosti pracovala jako velitel směny u Městské policie Ostrava. „Jim je jedno, jaké povolání si tam uvedu, protože jsem žila i v Americe, kde jsem taky pracovala,“ řekla iDNES.cz Telecká. „Řekli mi, ať si vyberu,“ dodala.

Asistent Volného: Lidi nijak nelustrujeme

To potvrzuje i asistent poslance Lubomíra Volného Václav Kubín. „Když jim řekneme, ať si tam napíšou, co chtějí, tak si tam napíšou, buď svoje povolání, nebo své poslední povolání v případě, že jsou ve výslužbě, jako je tomu u pana Janečka,“ uvedl Kubín.

Zmínil, že kvůli dotazům redakce iDNES.cz se na jejich kandidáty začala vyptávat i ostravská policie. Upřesnil, že Janeček v minulosti pracoval pro ostravskou policii a nyní je ve výslužbě.

„Myslím, že v žádném případě zákon neporušujeme a voliče nemateme. Ale rozhodně lidi nelustrujeme a když si tam někdo uvede, že je policista namísto strážník, tak je nějak neperzekvujeme a nijak je neomezujeme,“ dodal.

Podle předsedy Institutu politického marketingu Karla Komínka je to však nestandardní postup. Kandidáti by prý měli uvádět aktuální povolání. „Některá povolání požívají obecně větší důvěry než jiná, typicky to jsou lékař nebo právník. Samozřejmě policista patří mezi ty, kterým bychom měli věřit více, než jiným povoláním. Myslím, že je to matoucí a mělo by tam být uvedeno policista ve výslužbě,“ uvedl Komínek.