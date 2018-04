Po ohlášené rezignaci Murína chce ČSSD jednání stran o šéfovi komise GIBS

Žádný ze tří kandidátů, kteří se o post ucházejí, není pro sociální demokracii, která jedná o možné koalici s ANO, přijatelný, řekla místopředsedkyně klubu ČSSD Kateřina Valachová. Původně strana usilovala o to, aby tuto funkci získala pro exministra vnitra Milana Chovance, který byl ale nepřijatelný pro ANO.

Kvůli předchozímu šéfovi komise GIBS, jímž byl jen několik dnů komunista Zdeněk Ondráček, když ho pomohlo ANO zvolit, demonstrovaly v ulicích tisíce lidí, premiér Andrej Babiš se poté na jeho adresu vyjádřil negativně a Ondráček nakonec rezignoval.

Volba předsedy komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů je na programu ve středu a kandidáti jsou nyní tři - Pirát Mikuláš Ferjenčík, kandidátka ODS Zuzana Majerová Zahradníková a kandidát ANO Jiří Mašek. Sociální demokraté už Chovance nenavrhli, Valachová řekla iDNES.cz, že on sám o tuto pozici nestojí.

Zatímco místopředseda STAN Vít Rakušan řekl, že podpoří kandidáta Pirátů Ferjenčíka, lidovci kandidátku ODS. „Tento post náleží Pirátů,“ řekl Rakušan. Volba je podle něj extrémně důležitá právě kvůli rezignaci Murína. „Sledujeme kauzu Murín s podivem a s jemnými obavami. Tlak na něj vyvinutý byl enormní, nedivím se, že skončil v nemocnici a že okolnostmi donucen k rezignaci,“ uvedl první místopředseda STAN.

„V čele komise pro kontrolu GIBS by mě být opoziční poslanec,“ řekl šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. „Trestně stíhaný premiér v demisi vyvinul neuvěřitelný tlak, aby se zmocnil GIBS. Bylo by to nebezpečné, kdyby byl čistý jako lilie,“ řekl, proč je volba šéfa kontrolní komise důležitá. „Nominaci ANO nechápu,“ řekl šéf Pirátů Ivan Bartoš s tím, že tato funkce patří opozici. „Je důležité, aby tento orgán, který může kontrolovat činnost GIBS, fungoval,“ uvedl Bartoš.