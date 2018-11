Kontrola komína na poslední chvíli? Na kominíka se čeká i déle než měsíc

„Při kontrole rovnou všechny komíny čistíme bez ohledu na to, jestli je to úplně nutné,“ říká kominík Václav Hrdlička z Moravského Krumlova. Na něj si zákazníci musí v současnosti počkat dva až tři týdny.



Dvoutýdenní čekací doba je ale téměř luxus. Největší zájem o kominíky je těsně před začátkem topné sezony a během ní. Podle prezidenta Společenstva kominíků Jaroslava Schöna dnes průměrná čekací doba přesahuje měsíc. Není to však tím, že by byl nízký zájem o toto řemeslo. Jen si prostě všichni vzpomenou na podzim.

„V červnu je naopak kominíků až pětkrát více, než by bylo potřeba. Snaží se uživit jinými pracemi. Pak přijde říjen a je nás najednou o polovinu méně oproti potřebnému stavu,“ popisuje Schön, který má své klienty v Přerově.

Nabrat brigádníky na výpomoc by si netroufl. Při čištění komínů zodpovídá za bezpečí zákazníků. Kdyby komín začal hořet, mohl by z toho mít problémy on, že jej špatně zkontroloval.

Ceny za návštěvu kominíka se různí, každý si je nastavuje podle sebe. Nejčastěji se pohybují v rozmezí od 400 do 1 000 korun.

Co udělá kominík? Kontrola a vyčištění komínů – ze zákona by si na tuto práci měl člověk zavolat kominíka jednou za kalendářní rok. Ve kterém měsíci to bude, je jedno. Největší poptávka je těsně před topnou sezonou a na jejím začátku.

– ze zákona by si na tuto práci měl člověk zavolat kominíka jednou za kalendářní rok. Ve kterém měsíci to bude, je jedno. Největší poptávka je těsně před topnou sezonou a na jejím začátku. Revize komínů – zjednodušeně znamená posouzení nově postaveného nebo zrekonstruovaného komína, že je v pořádku. Podle prezidenta Sdružení kominíků Jaroslava Schöna si revizi člověk objednává maximálně pětkrát v životě.

Více než tisíc požárů za rok

Těm, co si takzvané spalinové cesty prohlédnout nenechají, hrozí pokuta do 10 tisíc korun. „Nikdo vám ale nepřijde bouchat na dveře a neřekne vám: Ukažte dokumenty, že tady byl kominík,“ uklidňuje Schön.

1028 Tolik požárů bylo loni zapříčiněno špatnými komíny.

Problém nastane, pokud dojde k požáru či například otravě oxidem uhelnatým. To pak pojišťovna, hasiči nebo i soud budou vyžadovat potvrzení o kontrole.

Hasiči každoročně vyjíždějí ke stovkám požárů vzniklých od komínů. V loňském roce jich likvidovali celkem 1 028. Jednoho člověka to stálo život, dvaačtyřicet lidí přišlo k úrazu. „Nejvíce požárů vzniklo přímo v komíně, kde se vznítily nevyčištěné saze,“ uvedla nejtypičtější příčinu Nicole Zaoralová, mluvčí Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru. Požár způsobily i nevhodné stavební konstrukce a zazděný trám v komíně. Celkové škody těchto požárů z loňského roku vyčíslili hasiči na 70 milionů korun.

70 milionů korun K takové částce se loni vyšplhaly škody způsobené požáry souvisejícími s komíny.

Kromě kontroly a čištění kominík dělá také revizi. Ta se provádí před uvedením komína do provozu, po rekonstrukci nebo při výměně druhu paliva a kotle.

„Většina lidí tak revizi od kominíka potřebuje maximálně pětkrát za život,“ dodává prezident Společenstva kominíků.

„Rok od roku si moje služby žádá více lidí. A všichni to nechávají na poslední chvíli,“ popisuje kominík Václav Hrdlička z Moravského Krumlova.

Zájem o řemeslo je dostatečný

Přestože jsou kominíci vytížení a čeká se na ně i déle než měsíc, málo jich není. Z učilišť ročně vychází okolo 150 kominíků a kominic, přičemž lidé z oboru varují, že tolik se jich neuplatní. „Z deseti absolventů účebního oboru se řemeslu věnují tak dva. Částečně je to dáno tím, že si uvědomili, že tuto fyzicky náročnější práci, při níž se zašpiní, buď dělat nechtějí, nebo si jinde přijdou na lepší peníze. Zčásti je to však z toho důvodu, že práci neseženou,“ vysvětluje prezident Společenstva kominíků Jaroslav Schön.

Kominíci tak mají nejvíce napilno před zimou, ale jindy nemají co dělat. Zároveň se podle Schöna nikdy nestalo, že by došlo k požáru, protože kominík neměl dost času přijít na kontrolu. „Pokud má člověk komín v havarijním stavu a nemůže topit, vždycky se tohoto zákazníka snažíme upřednostnit. Ještě nám na společenstvo nepřišla žádná stížnost, že by k takovému komínu přijel kominík až za měsíc,“ ujišťuje Schön.

Riziko vzniku požáru

Právě neudržovaný komín bývá jednou z příčin výjezdů hasičů. „Během loňské topné sezony, tedy od října 2017 do března 2018, došlo k 965 požárům způsobeným komíny. Při těchto požárech došlo k usmrcení dvou osob a 46 osob se zranilo,“ vyčíslila mluvčí generálního ředitelství hasičů Nicole Zaoralová. Z loňských 965 případů 846 způsobily vznícené saze.



2522 Tolik kominíků má živnostenské oprávnění.

„Jasně se ukazuje, že nevyčištěný komín může za převážnou většinu požárů komínových těles – a tuto skutečnost by lidé rozhodně neměli podceňovat. Zvláště když uvážíme, že dvě třetiny úmrtí při požárech jsou právě tehdy, když hoří v domácnostech,“ zdůraznila.

Pokud však už dojde v komíně ke vznícení, je důležité odstranit z jeho blízkosti všechen hořlavý materiál a zavolat na linku 150 nebo 112. A rozhodně se oheň nepokoušet uhasit vodou. „Mohlo by totiž dojít k popraskání komína nebo i výbuchu,“ varuje Zaoralová a doplňuje, že plameny je možné krotit do příjezdu hasičů vhazováním písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.

Falešní kominíci

Kontrolu nebo revizi komína může dělat pouze kominík s koncesí. V současnosti má živnostenské oprávnění na kominické řemeslo zhruba 2 500 lidí. Už řadu se let se ale hovoří o problému „falešných kominíků“, kdy lidé naletí někomu, kdo se jen za kominíka vydává a ve skutečnosti oprávnění na revizi vůbec nemá. Ministerstvo vnitra proto spustilo aplikaci, prostřednictvím které se dá dohledat kominík dle jména a jeho čísla osvědčení. Kdokoliv si tak může jednoduše ověřit, jestli kominík, jehož si pozval domů, není náhodou podvodník.

„Určitě to pomohlo ke snížení počtu těch, kdo se za revizní techniky pouze vydávali,“ hodnotí aktivitu ministerstva vnitra Schön. Aplikaci zájemci najdou na stránkách generálního ředitelství hasičů.