KOMENTÁŘ: Babiš jednání s ČSSD nezvládl, iniciativy se teď chopí Zeman

Taktika nechat vyhladovět, a pak předhodit kost, tolik úspěšná z byznysu, tentokrát Babišovi nevyšla. Tak dlouho mluvil o sociálních demokratech jako o nuzácích, kteří by nejlépe neměli mít žádné ministerstvo, až se členové strany naštvali.

A z poražené partaje, která by před pár měsíci byla ochotna kývnout na jakoukoli nabídku zahrnující čtyři slušnější ministerstva, jen aby se vyhnula pádu do opozice s výraznějším Okamurou či Piráty, se stal spolek sebevědomých, jejichž cílem už nebylo udržet si podíl na moci. Ale ukázat Babišovi, že když jim neprojeví pořádný respekt, nebude nic.

Babiš nakonec pořádně slevil. Pět ministerstev pro stranu, který získala ve volbách sedm procent, je nabídka naprosto luxusní. A je úplně jedno, že mezi těmito ministerstvy byla i vysmívaná kultura. Práce a sociální věci nebo zemědělství, to jsou z pohledu podílu na moci a toku peněz hodně atraktivní úřady. Ale Babiš nechal sociální demokraty najít si symbol – tím se stalo ministerstvo vnitra, které přitom dlouho ani nechtěli.

Chyboval v této hře nervů i Hamáček. Když si nedokázal rozmyslet, co vlastně chce. Jestli plnit sociálnědemokratický program, nebo být opozicí partneru Babišovi. Zpočátku chtěl to první – a je zřejmé, že ministerstvo práce a sociálních věcí či školství – které by k tomu potřeboval – by nakonec dostal.

V polovině hry, pod tlakem členské základny, která byla rozladěna z Babišova chování k ČSSD v médiích, si však začal říkat o silová ministerstva, vnitra nebo financí, aby Babiše co nejvíc oslabil. A kdyby chtěl opět jen toto, nejspíš by mu Babiš i vyhověl. Ale všechno sociální demokraté se svými sedmi procenty z voleb dostat nemohli.

VIDEO: Ukončili jsme jednání o vládě. Na tahu je Babiš, řekl Zimola Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

A tak došlo ke krachu, v kterém se teď hlavní role může s chutí zhostit prezident Miloš Zeman. Sezvat si zástupce všech stran a nakonec přijít s kompromisním řešením, třeba jmenovat premiérem místopředsedu ANO Richarda Brabce, což by bylo win-win strategií pro oba.



Zemanově pověsti provokatéra by vizitka muže, který uklidní napjatou situaci, v podzimu jeho politické kariéry jistě zalichotila. A Babiš by ukázal, že je schopen i tak velkého ústupku. Ale suverénní vítěz voleb Babiš má zrovna tak důvod na svojí pozici trvat, prezident může nakonec přijít s návrhem pro všechny nečekaným a bitva začne zase nanovo. Tentokrát už však mezi muži, kteří si až dosud dokázali vyhovět – mezi Babišem a Zemanem.

Babiš má pořád možnost uzavřít vládu za tolerance KSČM a SPD nebo přizvat k exkluzivním jednáním ODS. Ale čas se mu po nezdaru s ČSSD pořádně zkrátil a pokud nepřinese na Hrad návrh čehokoli funkčního, Zeman ho premiérem nejspíš nejmenuje. Tím spíš, když ho bude šéf ANO škádlit úvahami o předčasných volbách.

Pokud by do nich Babiš skutečně chtěl jít, narazil by kromě neřešitelného problému, jak sehnat 120 hlasů na rozpuštění Sněmovny, právě na odpor prezidenta Zemana. A ten by udělal vše proto, aby Babišovi jeho představy, jak si k lepší vyjednávací pozici pomůže jednoduše tak, že zahodí jeden volební výsledek a vsadí na druhý, znemožnil. Protože jedna z věcí, která Zemana opravdu baví, je ukazovat politikům, kteří neumí hrát se svými kartami, jak slabí jsou a jak jednoduché to může být.