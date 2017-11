KOMENTÁŘ: Konečně se bude mluvit o vládě

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš ještě ani nesestavil svoji první vládu a ve většině stran už se rozproudily debaty o tom, kterak se dostat do jeho druhého kabinetu, pokud v prvním kole neuspěje. Zatím jde jen o výstřely, náznaky a opatrné vymezování pozic, ale v posledních dnech jich přichází čím dál víc. A prakticky od všech.

Dá se tedy předpokládat, že pokud zůstanou tradiční strany při prvním pokusu na svých pozicích a Babiš nepodlehne vábení komunistů s SPD Tomia Okamury, rozběhnou se ve druhém kole konečně vážné debaty o sestavení většinového kabinetu, který by získal důvěru ve Sněmovně.

Stačí si pouze zrekapitulovat výroky některých lídrů stran z minulého týdne.

V úterý prohlásil bývalý předseda hnutí Starostové a nezávislí a vlivný hejtman Libereckého kraje Martin Půta, že si dovede představit jednání o podpoře Babišova menšinového kabinetu. „Ve vládě bychom být neměli. Ale měli bychom jednat o podmínkách, za kterých jsme ochotni vládu podpořit nebo tolerovat,“ řekl. Podmínky neupřesnil. Ale to v tuto chvíli není podstatné.

Na sklonku týdne si předseda lidovců Pavel Bělobrádek postěžoval, že s nimi šéf ANO o vládě dostatečně nejednal. Zároveň uvedl, že jsou k tomu připraveni. „Ve vládě by nesměl být předseda ani člen vlády, kterému hrozí trestní stíhání. Nesměla by být závislá na hlasech komunistů a SPD.

A musela by tam být shoda na našich programových prioritách a na elementárních národních zájmech, především na aktivní roli v EU a NATO,“ vypočítal podmínky Bělobrádek. Podobná slova začínají zaznívat i z ODS, byť mnohem opatrněji. „Uvnitř strany se o tom mluví čím dál víc. Bohužel jsme ale udělali tolik kategoricky odmítavých výroků, že se nám bude těžko vracet do normálního ‚jednacího‘ módu. Vlastně se čeká, kdo to řekne první nahlas a co to udělá před kongresem ve straně,“ řekl MF DNES pod podmínkou zachování anonymity vlivný člen širšího vedení občanských demokratů.

Podle jeho představ by šlo ze situace „vybruslit“ tak, že vedení zformuluje „čtyři až pět jasných programových podmínek“ a dodá, že členem vlády nesmí být člověk, který by mohl být stíhán.

„Jde o to, aby předseda vlády, který pod sebou bude mít tajné služby, neměl zároveň třeba ministerstvo vnitra či spravedlnosti a nemohl tak být kvůli případnému stíhání ve střetu zájmů. S tím, že v momentě, kdy by si Andrej Babiš kauzu Čapí hnízdo definitivně vyřešil, může okamžitě být premiérem,“ dodal člen širšího vedení ODS.

A na sklonku týdne se na iDNES.cz a ve velkém rozhovoru pro sobotní Právo přidal i úřadující šéf ČSSD Milan Chovanec (rozhovor s Milanem Chovancem pro iDNES.cz najdete zde).

„Buď Andrej Babiš nebude obviněn, nebo hnutí ANO nominuje jiného premiéra. Pak se můžeme bavit o podpoře vlády. Dynamiku drží hnutí ANO,“ uvedl.

Podívejte, komu všemu jsem to nabídl...

Na první pohled se může zdát, že v postojích jednotlivých stran k až tak velkým posunům nedošlo. To je ale jen zdání. Před Babišovým prvním pokusem totiž vlastně k žádným seriózním debatám o podmínkách účasti ve vládě či její smluvně zakotvené toleranci nedošlo.

Strany, z nichž mnohé v čele s ČSSD sužovaly vnitřní spory po volebním debaklu, de facto přišly s tím, že o ničem moc jednat nechtějí. Argumentovaly, že se Babiš beztak dohodne s komunisty a okamurovci, takže jsou diskuse vlastně zbytečné.

Šéf ANO se však díky mohutné podpoře prezidenta Miloše Zemana mohl alespoň při prvním pokusu vydat jinou cestou. Řekněme, že bychom ji mohli nazvat „alibistickou“. Pokusil se oslovit jak lidi z jednotlivých nepřátelsky naladěných stran, tak respektované nestranické odborníky. Lhostejno, že u některých musel počítat s jasným odmítnutím. Vytvořil si však pole pro to, aby mohl říkat: Podívejte, komu všemu jsem to nabídl, koho všeho jsem oslovil.

Nedalo se dělat nic. To samé samozřejmě může udělat – jen s dalšími jmény – i při případném druhém pokusu. A pokud budou platit nynější dohody, že se šéfem Sněmovny stane Radek Vondráček z hnutí ANO, může to platit i pro třetí kolo sestavování kabinetu.

Až půjde úplně o vše

Prezident Miloš Zeman a předseda hnutí ANO Andrej Babiš na tiskové konferenci po jednání v Lánech. (31. října 2017)

Jenže po něm už přicházejí předčasné volby, jakkoli se prezident Zeman zaklíná, že by je nikdy nedopustil. Co by to znamenalo, shrnul v Právu výstižně šéf socialistů Chovanec. „Byl by to obrovský problém pro všechny s výjimkou ANO. Byly-li by předčasné volby za rok, tak v tomto stavu a bez toho, abychom dali jasný směr, tak mi řekněte, kdo by nás volil. Bojím se, že bychom skončili pod pěti procenty,“ konstatoval.

„Jestli Andrej Babiš nebude mít šanci sestavit vládu s důvěrou, bude moci svůj příběh ‚já proti nim‘ vyprávět dál a lidem říkat, že musí vyhrát víc,“ dodal.

Samozřejmě, každý o tom mluví ze svého úhlu pohledu. Babiš například řekl, že on předčasné volby nechce a „směřují k nim ostatní strany, které jsou destruktivní“.

Věcně má ale Milan Chovanec pravdu a zjevně si to už uvědomují všichni. Proto od jejich lídrů padají výše uvedené výroky a zřejmě budou přibývat. Ze strategického pohledu by však strany měly začít jednat rychle. Záležet bude už jen na jejich vyjednávací šikovnosti včetně snahy prosadit Babišovo setrvání mimo vládu. Ve druhém kole však budou mít mnohem silnější vyjednávací pozici než při třetím pokusu, kdy už jim půjde úplně o vše.