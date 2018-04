KOMENTÁŘ: Zeman hraje politické šachy, které ho nesmírně baví

Tentokrát Mynář žádný akutní problém nemá. A i kdyby měl, patří to už k hradnímu folkloru. Důvodem má být jednoduše to, že je okoukaný a prezident Zeman se prý zhlédl v bývalé šéfce Energetického regulačního úřadu Aleně Vitáskové. A to natolik, že pokud by měla zájem a pro Mynáře se naskytla nějaká hezká trafika, aby to nevypadalo, že končí pod jakýmkoli nátlakem, ale proto, že má před sebou novou kariérní výzvu, ke změně by prý klidně došlo.



Hradní mluvčí Jiří Ovčáček to rázně odmítá, ke změně prý „není důvod“, ale právě v tom je ten fór. A možná proto je současné zvěsti třeba brát vážněji než předchozí zaručené zprávy o Mynářově konci.

Pokud si hradní pán Miloš Zeman dává na něčem opravdu záležet, tak na tom, aby ostatním politikům, novinářům a všem, které tak naoko nemá rád, ukazoval, o kolik lepším politickým hráčem je. Že ho nikdy nebudou mít přečteného. Že je svůj a rozhodně ho nezajímají hlouposti jako třeba veřejné průzkumy, přestože má samozřejmě přehled o každém, který mu zrovna hraje do noty. Psi štěkají, karavana táhne dál, platí pro prezidentování Miloše Zemana. A dokud budou štěkat, třeba po jeho kancléři Mynářovi, nikdy ho neodvolá. Ale teď, když místo štěkání zalehli spíš do kouta, možná přichází ta chvíle.

Mynář ještě nějaký čas zůstane

I když by nejdřív musely být splněny podmínky, že Vitásková bude chtít a že taky někdo bude chtít Mynáře. Což třeba v případě spekulace, že by v prosinci mohl zaujmout uvolněný post člena bankovní rady České národní banky naráží už jen na základní problém, který se opět jmenuje chybějící prověrka. Prezidenta a jeho věrného kancléře tak zřejmě ještě nějaký čas uvidíme spolu.

Ještě intenzivněji hradními kuloáry kolují úvahy, jak dlouho uvidíme spolu prezidenta s premiérem Andrejem Babišem. Pragmatické spojenectví dvou naprosto rozdílných osobností dostalo trhliny už po prvním kole prezidentské volby, kdy Babiš prezidentovi poradil, že by měl obměnit část svého týmu.

Zeman to tehdy nesl hodně nelibě, a když se s Babišem setkal u korunovačních klenotů, utrousil k němu několik nelichotivých poznámek. Podobně prý Zemana nakrklo počínání Babišovy vlády v demisi ohledně vydání ruského hackera Jevgenije Nikulina do USA a valně se Zeman při schůzkách s jinými politiky, než je Babiš, neměl vyjadřovat ani o tom, jakým způsobem šéf ANO sestavuje novou vládu.

Posichroval si to na obě strany

Babiš i proto přijížděl na jejich schůzku toto úterý do Lán v naprosté nejistotě. Z jedněch zdrojů slyšel, že dostane kartáč, z druhých, že to bude celkem pohodová večeře. Před sociálními demokraty Zeman o Babišovi zrovna hezky nemluvil, před Babišem zase Zeman nemluvil úplně hezky o sociálních demokratech. Takticky si to posichroval na všechny strany.

A tak zatímco šéf ANO se zasmušilým výrazem váhá, zda jednat s ČSSD, nebo sestavit vládu podpořenou hnutím, které si libuje v rozeštvávání lidí, prezident Zeman se může těšit. Ať už se Babiš spojí s ČSSD, nebo s Okamurou, prezident ví, že se bude dobře bavit a čas od času sestoupí z hradního piedestalu s „přátelsky“ míněnou radou.

Pokud někdo hledal odpověď na to, proč Zeman přes svoje zdravotní obtíže znovu kandidoval na Hrad, tady má odpověď. Přesně tyto politické šachy Zemana baví. A zjevně je v nich pořád nejlepší.