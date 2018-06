GLOSA: Miloš Zeman nás fascinuje víc, než jsme ochotni si přiznat

Zajímavější na akci, kterou Hrad sice oficiálně svolal, ale přísně tajil, o co vlastně půjde, byla pozornost, jakou předem vyvolala v politicko-mediálním světě. Zejména když mluvčí Jiří Ovčáček naznačil, že to bude nějaké příjemné sdělení (ale příjemné komu?).

Sázkové kanceláře vypisovaly kurzy na to, co Zeman oznámí. Vyděšený adept na ministra zahraničí Miroslav Poche žhavil linky, jestli se to bude týkat jeho. Facebook dva dny skoro nežil ničím jiným.



Dvoudenní tajemno bylo vlastně od Hradu obrovským dárkem, protože každý si mohl do ohlášeného brífinku projektovat, co by si od Zemana přál slyšet. Anebo co ho naopak budí ze sna. Tak třeba:

– Zeman rezignuje ze zdravotních důvodů.

– Oznámí, že našel Peroutkův článek.

– Deset důvodů, proč by byl Miroslav Poche špatným ministrem.

– Řekne, že do pražské zoo přijede panda.

– Putin dostane Řád bílého lva.

– Ukáže své nové kolečkové křeslo a představí jeho jízdní vlastnosti.

– Oznámí, že odvolal Vratislava Mynáře.

– Babiš bude zproštěn všech obvinění.

– Moje dcera se bude vdávat, já budu dědečkem a vy všichni jste idioti.

– Paní Ivana je v naději.

– Dozvíme se, že ho Donald Trump pozval. Teď po Kimovi už fakt musel.

– Vyměnil svůj Challenger z měkčeného PVC za pramici.

– Prodal nás Rusku. Jak to tu leží a běží...

To všechno a ještě mnohem víc létalo dva dny mediálním prostorem. Nebylo by tomu tak, kdyby nám byl prezident úplně ukradený. Miloš Zeman nás fascinuje víc, než jsme ochotni si přiznat. Zvláště když se při jeho nevyzpytatelnosti většina odhadovaných témat brífinku mohla stát čirou realitou.