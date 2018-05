KOMENTÁŘ: Vývoj v Itálii nevěstí pro Evropu nic dobrého

Když už to vypadalo, že v rámci nouzového řešení vznikne velká koalice pravicově populistické Ligy (bývalé Severu) a protestního Hnutí 5 hvězd, zasáhl italský prezident Sergio Mattarella.

Ten byl původně ústavním soudcem a v roce 2015 byl zvolen širokou koalicí tradičních politických stran. Velmi dobře tak zná italskou ústavu a nyní se rozhodl ji plnou silou bránit. Opakovaně dával jasné signály, že má problém se jmenováním silně euroskeptického ekonoma Paola Savony ministrem ekonomiky.



Martin Mejstřík Působí jako politolog na Institutu mezinárodních studií FSV UK. Specializuje se na populismus a politický vývoj zemí v oblasti Středozemí. Je spoluautorem knihy Populismus v časech krize.

Matteo Salvini přesto neústupně trval na Savonově nominaci. Je vysoce pravděpodobné, že tak činil se záměrem vyvolat současnou situaci, která je pro Ligu velmi výhodná. Nemusí jít do vlády s Hnutím 5 hvězd, se kterým se dramaticky rozchází v pohledu na ekonomické fungování země – Liga chce snižovat daně vyšší a střední třídě a podnikům, zatímco hnutí prosazuje nepodmíněný příjem pro ty nejchudší vrstvy. Kombinací by pak byl obrovský schodek rozpočtu, který by mohl Itálii přivést do obrovských problémů.

Salvini si tak správně vyhodnotil, že bude lepší, když nyní tato vláda nevznikne a vše bude směřovat k předčasným volbám. Mezitím bude moci veškerou vinu svalit na prezidenta Mattarellu a sám se vykreslí jako oběť, které bylo znemožněno ujmout se vlády. Klíčové pak pro Ligu bude dosažení takového volebního výsledku, aby nemuseli sestavovat vládu s Hnutím 5 hvězd, ale například s oběma pravicovými stranami, se kterými kandidovali v původní koalici.

Co lze tedy očekávat v následujících týdnech? Hlasy o odvolání Mattarelly zazněly pouze v emocích a dnes již nikdo o impeachmentu nemluví, naopak všichni političtí představitelé chápou, že je to právě prezident, kdo je nyní nejsilnějším politickým hráčem na scéně.

Ten se zároveň staví proti možnosti jít volit už v červenci, tedy před letními prázdninami, což by bylo technicky velmi obtížně proveditelné. S největší pravděpodobností se tak dočkáme předčasných voleb v průběhu září.

Mohou však tyto volby přinést něco nového? Lze očekávat posílení Ligy, která již dnes atakuje hranici 30 %, a pokračující pokles tradičních politických stran. Velkou neznámou pak zůstává, co se stane s Hnutím 5 hvězd, které má svoji rétoriku založenou na protestu, čímž by také mohlo těžit ze současné situace, kdy je velká část Italů rozzlobená neschopností politiků se domluvit.

Vývoj v Itálii nevěstí nic dobrého ani pro celou Evropu. Pokračující vládní nestabilita, ale i nezodpovědná rozpočtová politika mohou vést k dramatickému propadu trhů a k panice investorů.

Celá situace tak začíná připomínat pád poslední Berlusconiho vlády na podzim 2011, kdy země stála na hraně ekonomického pádu. Jak ale všichni víme, Itálie je příliš velká na to, aby se dala zachránit, takže by její kolaps měl drtivý dopad na celý evropský kontinent. Je teď převážně odpovědností Sergia Mattarelly, aby tuto situaci nedopustil. Minimálně odhodlání k tomu má.