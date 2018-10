Ze Sahary až do Břeclavi. Přenašeči západonilské horečky jsou tropičtí komáři

Západonilská horečka Co ji způsobuje: západonilský virus Jak se přenáší: infikovaný komár rodu Culex Příznaky: vysoká horečka, nevolnost Rozšíření: z oblasti kolem řeky Nil se virus rozšířil do Afriky, na Blízký východ a dokonce do USA

Jak se chránit: repelent, moskytiéra